Campania, Cesaro: “De Luca spende 200mila euro per le auto blu”. Dopo denuncia di Fi la Regione revoca decreto

“Le auto blu in Regione Campania tornano per Decreto e costeranno a tutti i contribuenti 200.000 euro”. Lo rende noto il Presidente del gruppo di Forza Italia, Armando Cesaro, commentando il Decreto 392 della Direzione Generale dell’Ufficio Struttura della Regione Campania che ne prevede la spesa.

“Il governo De Luca – sottolinea Cesaro – azzera le risorse della legge sul Dopo di Noi, taglia gli stanziamenti ai disabili e al welfare, continua a far pagare il ticket sanitario ai campani, ma non esita a spendere centinaia di migliaia di euro per assicurarsi l’odioso privilegio dell’auto blu, peraltro, come leggiamo nel decreto, con procedure velocissime”.

“Speravamo che dopo le nostre denunce sull’assegnazione delle vetture di rappresentanza ai Consiglieri del Presidente, decisa nonostante qualche malumore nel centrosinistra con un Regolamento vergognosamente ratificato nel silenzio assenso, il capitolo delle auto blu fosse chiuso una buona volta e per tutte”.

“Invece De Luca sì è voluto fare un bel regalo di Natale: i colleghi di maggioranza reagiranno sdegnati contro un privilegio da casta, oppure accetteranno in silenzio?”, conclude il Capogruppo regionale campano di Forza Italia.

LA REGIONE CAMPANIA. “Con riferimento alla notizia riportata dalla stampa in merito all’acquisto di auto di servizio ad uso della Giunta Regionale della Campania, si rappresenta che il Decreto Dirigenziale n. 392 del 18/12/2017 è stato adottato dal Dirigente della U.O.D “Gestione Beni Cassa Economale e supporto sedi”, a completa insaputa della Direzione Generale che ne ha avuto notizia attraverso i medesimi organi di stampa. Stante la illegittimità dell’atto e della procedura seguita dal detto Dirigente, si provvederà con immediatezza alla revoca del decreto dirigenziale in questione, in sede di autotutela” precisa l’Avvocato Silvio Uccello, Direttore Generale per le Risorse strumentali.

CESARO: GRAVE SCARICARE SU ALTRI PROPRIE RESPONSABILITÀ POLITICHE “E’ grave continuare a scaricare su altri le proprie responsabilità politiche. Con la giunta De Luca accade sempre”. Lo afferma il Presidente del gruppo regionale campano di Forza Italia, Armando Cesaro, commentando la notizia della revoca del Decreto di stanziamento di 200mila euro per l’acquisto di auto blu. “De Luca – aggiunge Cesaro – se le assuma in pieno, a partire da quella di aver cancellato i fondi dalla legge sul Dopo di Noi e di essersi viceversa preoccupato di rinnovarsi il proprio parco auto”. “Anche perché è davvero difficile credere che un funzionario regionale si metta a comprare auto per il Presidente della Regione a sua insaputa”, conclude Capogruppo regionale campano di Forza Italia. “Va dato merito al Presidente del nostro Gruppo regionale, Armando Cesaro, di aver smascherato anche questa volta gli sprechi della giunta De Luca e di aver costretto ad annullare in fretta e furia una determina vergognosa e offensiva per tutti i campani”. Lo affermano i consiglieri regionali campani di Forza Italia commentando la notizia della revoca del Decreto di acquisto di nuove auto blu. “È gravissima la giustificazione della Regione Campania secondo la quale si tratterebbe di un provvedimento ‘a insaputa’ della dirigenza. Vorrebbe dire che la macchina amministrativa è totalmente fuori controllo”, concludono i consiglieri regionali di Forza Italia della Campania.

“Grazie ad Armando Cesaro, che ha portato alla luce l’ennesimo sperpero di danaro pubblico, niente più auto blu in Regione Campania”. Lo afferma Fulvio Martusciello, europarlamentare di Forza Italia. “Un buon esempio di come si fa opposizione seria e concreta, peraltro riconosciuto anche dai 5 Stelle che ancora una volta non hanno esitato ad accodarsi alla denuncia del nostro Capogruppo”, conclude Martusciello.