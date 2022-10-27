Attualità
Non l’hai notato ma se sei passato da RdC ad ADI ti è capitato questo
Tutti quelli che percepiscono l’Assegno di Inclusione dopo aver avuto il Reddito di Cittadinanza hanno subito un cambiamento non da …
news
Salute
Spettacolo e Gossip
Harry e Meghan, arriva una bruttissima notizia: duro colpo da mandare giù
Maria Vittoria Ciocci
Una notizia umiliante che giunge inaspettata: una figura molto cara ad Harry e Meghan ha …
Chi è Giacomo Bettarini, il figlio di Simona Ventura: tutto sul nuovo protagonista di BellaMa’
Manuel
Giacomo Bettarini pronto a mettersi in mostra come protagonista di BellaMa’ di Pierluigi Diaco: tutto …
Un programma che…”: il messaggio (a sorpresa) di Simona Ventura dopo le ultime voci
Mariarosa Buonomo
Simona Ventura, dopo le ultime insistenti notizie sul suo futuro in televisione, ha rilasciato un …
Tutto chiede salvezza: ufficiale la data della 2a stagione su Netflix
Fabio Scapellato
Su Netflix sta per approdare la seconda stagione della serie italiana Tutto chiede salvezza: trama, …
Grande sorpresa a settembre per i fan di Viola come il Mare: la novità
Angela Robustelli
Viola come il Mare, in arrivo una splendida novità per gli appassionati della fiction con …
Tecnologia
WhatsApp, la svolta epocale: cambia tutto drasticamente
C’è una novità in arrivo davvero significativa per quanto riguarda WhatsApp. Ed è un qualcosa …
Puoi ancora condividere l’abbonamento Netflix fuori casa: come fare
Esiste un metodo per condividere il proprio account Netflix fuori casa? Se prima la risposta …