Pignoramento casa cointestata, cosa succede con l’altro proprietario: lo scenario

Che cosa succede nel momento in cui una casa cointestata viene pignorata? Ecco lo scenario che vede coinvolti i due diversi proprietari.

Nel momento in cui ci si trova in una situazione debitoria, la tenuta mentale di una persona può davvero vacillare. La pressione aumenta, così come gradualmente aumentano anche le difficoltà per rientrare da questo debito e porre fine a questa ansia costante. Nel momento in cui ci sono dei debiti da pagare, infatti, piuttosto importanti, è probabile che sono stati accumulati perché le uscite erano troppo più alte delle entrate. Immaginarsi, dunque, come poter accumulare beni sia per sopravvivere che per saldare i debiti.

Può capitare, però, che un debitore non riesca ad onorare quelli che sono gli impegni finanziari che ha preso. Come può accadere per una casa per la quale è stato acceso un mutuo o per qualunque altra forma di prestito chiesto. Qui subentra un istituto che rappresenta lo spauracchio per eccellenza di tutti, vale a dire il pignoramento della casa. Viene avviato, ovviamente, dal creditore che dà il La alle procedure esecutive che solitamente portano alla vendita della casa all’asta. Ma che cosa succede in caso di casa cointestata ed un solo proprietario indebitato?

Casa cointestata, come funziona il pignoramento

Prima di procedere, ricordiamo che prima di pignorare casa il creditore deve avere tra le mani un titolo esecutivo, che può essere una sentenza, un decreto ingiuntivo definitivo, un assegno, una cambiale o un contratto di mutuo stipulato dinanzi al notaio. Anche se non tutti lo sanno, c’è un rischio che non va assolutamente preso con leggerezza. A determinate condizioni, si può pignorare anche la prima casa quando questa è cointestata. Ma come funziona in questi casi?

Il pignoramento viene fatto su tutto l’immobile, coinvolgendo anche la parte di esso che è di proprietà, per esempio, dell’altro coniuge. Prima di arrivare alla vendita, però, in questo caso il giudice deve valutare la possibilità di vedere una divisione dell’immobile, vale a dire un frazionamento. In caso contrario, andiamo a vedere che cosa può succedere alla parte di immobile che spetta all’altro proprietario dello stesso. Ecco in tal senso cosa rischi non pagando la rata del mutuo in termini di pignoramento.

Pignoramento di una casa cointestata: cosa succede?

Come detto, il pignoramento viene fatto su tutto l’immobile, ma viene fissato l’obbligo, nel momento in cui tale casa viene venduta, di restituire il 50% al coniuge non debitore. Nel caso in cui è invece possibile il frazionamento, viene ovviamente venduta la parte solo che spetta al debitore, lasciando la rimanente parte all’altro proprietario dell’immobile qui preso in considerazione.