Anziano dimentica soldi al bancomat: quel che poi accade è meraviglioso

Un ragazzo, dopo aver trovato del denaro nella fessura dello sportello bancomat, ha deciso di restituirlo al proprietario, un 89enne: la reazione dell’anziano.

Si era recato presso un bancomat per prelevare ed ha trovato del denaro nella fessura dello sportello, così ha deciso di restituirlo al legittimo proprietario. Questo il gesto di forte senso civico compiuto da un giovane nei giorni scorsi a Gorizia.

Il ragazzo, una volta notato il denaro, senza esitare, ha subito contattato i carabinieri segnalando l’accaduto. I militari dell’Arma, a quel punto, sono riusciti a rintracciare il proprietario: un anziano di 89 anni che, una volta restituito il denaro, si è commosso ammettendo che gli serviva per affrontare le spese giornaliere.

Gorizia, trova dei soldi al bancomat e li restituisce: il gesto di un ragazzo

Un gesto di senso civico che ha fatto subito il giro del web quello compiuto da un ragazzo nei giorni scorsi a Gorizia, in Friuli-Venezia Giulia.

Il ragazzo, secondo quanto scrivono alcune fonti locali e la redazione di Fanpage, si era recato presso lo sportello bancomat di Corso Italia per effettuare un prelievo dal suo conto. Qui, però, si è accorto che nella fessura dello sportello Atm c’erano delle banconote, dimenticate dal cliente precedente. Immediatamente, il giovane ha deciso di restituirle al proprietario ed ha chiamato i carabinieri spiegando quanto accaduto e consegnando i soldi.

I militari dell’Arma della compagnia di Gorizia si sono subito messi a lavoro per individuare il proprietario attraverso anche la filiale interessata. In poco tempo, il cliente è stato rintracciato: si trattava di un uomo di 89 anni che, dopo aver effettuato l’operazione allo sportello, aveva solo ritirato la carta dimenticando le banconote. Quando i carabinieri si sono recati presso la sua abitazione restituendo la somma, l’anziano, che si trovava con la figlia, si è commosso ed ha spiegato che il denaro gli serviva per affrontare le spese quotidiane e ormai non sperava più di poterlo ritrovare.

L’episodio di qualche settimana fa

La storia è subito rimbalzata sui quotidiani locali e nazionali, ma anche sui social network con gli utenti che si sono complimentati con l’autore del gesto. Un episodio simile era avvenuto qualche settimana fa a Riva del Garda (Trento), dove un 15enne aveva trovato un portafogli pieno di soldi e carte di credito decidendo di restituirlo alla proprietaria che lo ha ricompensato con una banconota da 50 euro ed invitato nel suo ristorante insieme alla famiglia. Qui, però, i genitori dell’adolescente si sono visti recapitare il conto con uno sconto del 10%. Dopo l’accaduto, la titolare del locale si è scusata spiegando che si è trattato di un errore per via della stanchezza rinnovando l’invito alla famiglia.