Come controllare quando scade il bollo auto: non far scattare la mora

Come sapere quando scade il bollo auto con targa? Ci sono diversi modi, così come diverse sono le strade da poter seguire per pagare.

Come faccio a sapere quando scade il bollo auto? Questa è una delle tasse più odiate che ci siano, da quanto risulta ce l’ha solo l’Italia e riguarda la imposta annuale da dovere pagare per il possesso di un veicolo. L’importo in questione dipende da diversi fattori.

E diversi sono anche i modi sia per controllare a che punto è la scadenza del bollo auto che per pagare. Perché se non lo fai poi scattano delle more di importo via via crescente a seconda del periodo di riferimento. Una cosa immediata che posso fare su come faccio a sapere quando scade il bollo auto consiste nel verificare la scadenza dell’ultimo bollo pagato, guardando la apposita ricevuta. Altrimenti è possibile consultare il sito web dell’ACI e facendo l’accesso inserendo i propri dati personali e la data del veicolo. Basta andare sul portale PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Da qualche tempo invece non si può più andare sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Riguardo al primo bollo auto, lo stesso va pagato entro l’ultimo giorno del mese in cui è avvenuta la immatricolazione del mezzo. C’è però una proroga se l’acquisto è avvenuto negli ultimi dieci giorni del mese. In questa situazione c’è tempo fino alla fine del mese immediatamente successivo. Il libretto di circolazione, che è un documento da portare sempre con sé quando si guida, reca proprio la data di immatricolazione.

Come faccio a sapere quando scade il mio bollo?

Per non incorrere in sanzioni aggiuntive, il bollo andrebbe sempre pagato entro il mese che segue la scadenza dello stesso. Possono comunque esserci delle eccezioni, come ad esempio in caso di rivendita di un veicolo e di passaggi di proprietà. Una compravendita con bollo non ancora scaduto va pagato dal nuovo proprietario entro la fine del mese che fa seguito alla scadenza. Se invece è scaduto, tocca al vecchio proprietario pagare.

Il pagamento del bollo auto può avvenire online in home banking, oppure consultando il Portale ACI o andando sul sito web della Regione dove si risiede. O anche mediante Satispay o facendo uso della app dei servizi pubblici IO. Un pagamento di persona invece consente di pagare il bollo auto nell’ufficio postale, presso la propria domiciliazione bancaria, ai centri Sisal Lottomatica, agli sportelli ATM abilitati oppure in una qualsiasi agenzia di pratica automobilistica riconosciuta presente sul territorio.

Il non versamento entro i due anni porta a maturare una mora rispetto alla cifra totale fino al 5%. Superati i tre anni, l’Agenzia delle Entrate invia un sollecito di pagamento. Ma se anche in questo caso il contribuente non fa il proprio dovere, possono scattare il pignoramento del conto corrente oltre che il sequestro del veicolo coinvolto.