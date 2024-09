Serve questo percentuale di invalidità per avere diritto alla 104

Prima di chiedere la 104 è necessario avere una determinata percentuale minima di invalidità? Facciamo chiarezza.

Quando si parla di disabilità e iter burocratici, non è poi così raro fare confusione con l’invalidità civile e la legge 104. Vista la sottile linea che unisce questi due diritti, è importante chiarirne i ruoli, le correlazioni e le differenze. Partiamo col dire che entrambi sono strumenti fondamentali, ma è bene sapere che servono a scopi diversi e sono regolati da criteri distinti.

Iniziamo con l’invalidità civile, che si riferisce a una riduzione della capacità lavorativa o alla difficoltà nelle attività quotidiane, a causa di patologie fisiche o psichiche. La stessa viene misurata in percentuale, che varia dal 34% al 100%, e influisce principalmente su aspetti economici e lavorativi. A seconda della percentuale, si può avere diritto ad assegni, pensioni o altre forme di sostegno finanziario. Oltre a questo, da accesso a diverse esenzioni e riduzioni: dal ticket sanitario all’IVA su alcuni beni e servizi.

Per quanto riguarda la legge 104 – sebbene per certi aspetti correlata all’invalidità civile – il discorso cambia. Si tratta infatti di una normativa specifica che tutela i diritti delle persone con disabilità, garantendo agevolazioni e facilitazioni per l’integrazione sociale e lavorativa. A tal proposito, uno dei quesiti più frequenti riguarda la sua connessione con la percentuale di invalidità. Secondo molti, per ottenere il diritto alla 104 bisogna raggiungere una determinata soglia di invalidità civile riconosciuta, ma cosa c’è di vero? Chiariamo la questione.

Serve una percentuale di invalidità per avere diritto alla legge 104

Per capire meglio la situazione è bene chiarire in prima battuta che l’ottenimento (e il mantenimento) della legge 104 non si basa su una percentuale di invalidità civile, ma su una valutazione della gravità dell’handicap.

L‘handicap è l’effetto che una disabilità ha sulla vita sociale di una persona, mentre l’invalidità misura quanto una disabilità influisce sulla capacità lavorativa e nelle attività quotidiane. In pratica, una persona con handicap è quasi sempre anche invalida, perché l’handicap implica una disabilità significativa. Tuttavia, non tutte le persone invalide sono automaticamente portatrici di handicap, poiché l’invalidità non sempre comporta difficoltà sociali o lavorative gravi.

Per ottenere il riconoscimento della legge 104, che offre benefici specifici per persone con handicap, è necessario dimostrare un handicap grave. Sebbene sia possibile (come accennato sopra) ricevere questo riconoscimento anche con una percentuale di invalidità bassa (come il 34%), di solito un’invalidità più alta aumenta le probabilità di essere considerati portatori di handicap grave e di accedere ai benefici della legge 104.

In buona sostanza, sebbene l’invalidità civile e la legge 104 siano strettamente correlate, i benefici della legge 104 non dipendono da una percentuale specifica di invalidità, ma dalla gravità dell’handicap e dal suo impatto sulla vita del richiedente. Come sempre, rivolgersi a personale competente si rivela importante per non incappare in quelche banale ma al contempo importante errore.