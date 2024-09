Rivoluzioni auto? Inventata nuova batteria in Corea: perché è speciale

Un team di esperti ha progettato un prototipo di batteria per le auto elettriche in grado di ricaricarsi in appena 5 secondi: i dettagli.

Il mercato delle auto elettriche è in continua a crescita a livello mondiale. Secondo le ultime stime, solo nel 2024, potrebbero essere ben 17 milioni i veicoli venduti su scala globale, ovvero un quinto delle immatricolazioni complessive.

Le industrie si stanno muovendo, dunque, per realizzare motori sempre più all’avanguardia e batterie che garantiscano un’autonomia maggiore ed in grado di ricaricarsi il più velocemente possibile. Proprio di recente, è stata messa a punto da un team di scienziati della Corea del Sud una nuova batteria dalle ottime prestazioni e che può essere ricaricata in un tempo da record: in ben 5 secondi.

Corea del Sud, rivoluzione auto elettriche: arriva la batteria che si ricarica in 5 secondi

La mobilità sostenibile, ormai da anni, è tra le priorità di molte Nazioni al mondo che puntano a ridurre le emissioni e l’inquinamento dell’aria. Fra le nuove frontiere della mobilità sostenibile rientrano sicuramente le auto elettriche e green.

Questi veicoli, difatti, permettono di ridurre significativamente le emissioni di sostanze nocive dell’aria garantendo comunque prestazioni eccellenti. Quasi tutte le case automobilistiche, negli ultimi anni, si sono adeguate alla rivoluzione mettendo sul mercato numerosi modelli elettrici. Considerate le vendite cresciute a livello globale, le industrie sono sempre alla ricerca di nuove batterie che possano avere una maggiore autonomia ed un sistema di ricarica più rapido.

In tal senso, come riporta la rivista scientifica Energy Storage Materials, un team di scienziati della Corea del Sud ha progettato un prototipo in grado di ricaricarsi in soli 5 secondi. A progettarla un gruppo di esperti guidato dal professor Jeung Ku Kang del Dipartimento di Scienza e Ingegneria dei Materiali. Si tratta nel dettaglio della batteria ibrida al sodio che garantisce ottime prestazioni in termini di potenza, velocità di carica, accumulo e durata.

Le caratteristiche del prototipo

La batteria che arriva dalla Corea del Sud combina materiali anodici, utilizzati per quelle con catodi adatti, ai supercondensatori. Gli esperti hanno assemblato una nuova cella, usando anche nuovi materiali, che riesce a superare le prestazioni delle batterie agli ioni di litio, quelle di cui sono dotate la maggior parte di veicoli elettrici. Il prototipo riesce a raggiungere una densità di energia di 247 Wh/kg e una densità di potenza di 34.748 W/kg riuscendo a ricaricare in modo molto più rapido.

Il costo della produzione sarà anche più economico, dato che il sodio è elemento più facilmente reperibile rispetto al litio e prevede delle spese di estrazione molto più basse.