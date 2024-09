Harry e Meghan, arriva una bruttissima notizia: duro colpo da mandare giù

Una notizia umiliante che giunge inaspettata: una figura molto cara ad Harry e Meghan ha deciso di dissociarsi da loro.

Nelle ultime settimane Harry e Meghan sono tornati a dominare la scena pubblica, soprattutto grazie ai due tour intercontinentali volti alla sponsorizzazione del decimo anniversario degli Invictus Games.

I Sussex hanno conquistato prima la Nigeria e poi la Colombia, destando una certa indignazione nel popolo britannico. Nel frattempo, è giunta per loro una notizia che un giornalista ha definito “umiliante”. Un’altra importante figura ha deciso di abbandonare la loro causa.

Si dissocia dai Sussex e passa alla parte avversaria

Non stiamo parlando di un attore oppure di una semplice figura di intrattenimento quale può essere un comune influencer. José Andrés è un candidato al Nobel per la Pace e da diversi mesi invia gli alimenti provenienti dalla sua World Central Kitchen alla Striscia di Gaza. Nel 2018 il Times lo ha inserito tra le 100 persone più influenti al mondo, con un patrimonio di circa 50milioni di dollari. La sua vicinanza con i duchi del Sussex – definiti “cari amici” – ha consentito ad Harry e Meghan di avere dalla loro parte una personalità forte che potesse potenzialmente favorire la loro credibilità.

La Archewell Foundation, istituita nel 2020 dai reali disertori, ha donato al noto chef centinaia di migliaia di dollari. “Portano speranza ad ogni comunità che toccano” – sono state le parole riservate da Andrés ai Sussex qualche anno fa – “sempre con il sorriso, sempre con l’empatia”. La scelta di passare dalla parte avversaria dunque diviene ancor più umiliante. Perché il “partner di lunga data” non ha iniziato una collaborazione con un personaggio comune, bensì con l’erede al trono d’Inghilterra: il Principe William.

Il fondatore del programma alimentare umanitario WCK è entrato a far parte del consiglio direttivo della storica iniziativa del futuro sovrano: Earthshot Prize, la quale premia le piccole e medie imprese che usufruiscono di tecnologie ecosostenibili. Si tratta di un progetto che lo stesso Harry aveva sbeffeggiato tempo fa, poiché sostenne che l’assegnazione di piccoli premi non avrebbe apportato alcuna differenza sulla crisi climatica.

Sembra invece che Andrés sia di altro avviso: “Possiamo fare molto per ispirare il mondo” – ha spiegato il papabile premio Nobel. In seguito alla diffusione della notizia, un consulente britannico specializzato in crisi reputazionali ha definito quanto accaduto “umiliante” per i Sussex, soprattutto perché evidenzia chiaramente “la differenza di potere tra William ed Harry”.