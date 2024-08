Cosa succede se perdi il biglietto d’ingresso in autostrada: la soluzione tutt’altro che piacevole

Attenzione ad un aspetto non di poco conto: ecco che cosa succede nel momento in cui smarrisci il ticket autostradale, danno notevole.

Come accade praticamente ogni anno, anche questa volta in estate ed in particolar modo nel mese di agosto le nostre autostrade si sono popolate di persone intenzionate a raggiungere i vari angoli di paradiso sparsi in Italia. Le vacanze, in tal senso, rappresentano un momento davvero importante per tutti, dal momento che ti permettono di tirare un sospiro di sollievo rispetto allo stress della nostra vita ordinaria, come si suol dire. Chiaramente lo spauracchio di tutti quando ci si mette in viaggio lungo le autostrade, oltre alle interminabili code, è rappresentato dal casello autostradale e dal famoso biglietto che ci viene dato.

Esso, come è noto, viene consegnato all’ingresso in autostrada e si tratta di uno strumento che serve a stabilire il percorso effettuato. Ed a generare, di conseguenza, i costi che l’automobilista deve sostenere. Può capitare, in generale, di smarrirlo, ancor di più in estate quando, magari, si hanno i finestrini abbassati per permettere al vento di abbassare la temperatura. Pur trattandosi di un errore apparentemente grossolano, è molto più frequente di quel che si può pensare. Così come può capitare di non trovarlo più all’interno del veicolo, perché magari è caduto infilandosi in qualche anfratto. Andiamo a vedere che cosa succede in questi casi.

Biglietto autostradale smarrito: quali sono le conseguenze

Come è noto, all’uscita dell’autostrada quel biglietto andrebbe inserito nel macchinario appositamente predisposto. Il sistema provvederà a calcolare l’importo, che sarà direttamente proporzionale al tempo trascorso su quella autostrada. In tal senso, però, cosa succede nel momento in cui, come ipotizzato in precedenza, ho smarrito il biglietto. Il sistema, infatti, non può stabilire dove è avvenuto l’ingresso in autostrada. Per questo motivo può diventare davvero un duro colpo per l’automobilista.

Il personale, infatti, al casello rilascerà un verbale di mancato pagamento, con l'importo che sarà calcolato dalla stazione di partenza più lontana, vale a dire la prima relativa a quella determinata autostrada che si sta percorrendo. Di conseguenza, l'importo da dover pagare può davvero diventare una beffa. In particolar modo per coloro i quali che, magari, hanno percorso solo un breve tratto. Attenzione, però, dal momento che c'è una soluzione per limitare i danni, per così dire.

Pedaggio autostradale e biglietto smarrito: come risolvere il problema

Come detto in precedenza, c'è un modo per limitare i danni nel momento in cui si perde il biglietto da presentare al casello. Basterà, in tal senso, una dichiarazione con la quale andare ad indicare l'effettiva stazione di entrata. Così facendo, si pagherà solo per il tratto di autostrada effettivamente percorso. Attenzione, però, alle dichiarazioni false: le telecamere potranno facilmente ricostruire tutto il percorso effettuato.