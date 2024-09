Un programma che…”: il messaggio (a sorpresa) di Simona Ventura dopo le ultime voci

Simona Ventura, dopo le ultime insistenti notizie sul suo futuro in televisione, ha rilasciato un inaspettato messaggio sui social.

Simona Ventura sta per tornare in televisione nella nuova edizione di Citofonare Rai 2, insieme alla sua amica e collega Paola Perego. La conduttrice sarà di nuovo protagonista con la puntata della domenica, ma secondo quanto riportato da Oggi, la sua presenza sarebbe stata richiesta anche in un altro programma, Che tempo che fa. Dovrebbe infatti essere tra gli ospiti fissi di Fabio Fazio della prossima stagione.

Ma a quanto pare per Simona le novità non sono finite. Il settimanale ha riportato un’indiscrezione che rivela di un nuovo progetto che la Rai vorrebbe affidarle, ovvero un adventure game su Rai 2 che andrà in onda nel 2025. Al momento non ci sono maggiori informazioni e la stessa conduttrice non ha rilasciato dichiarazioni in merito. Oggi ha, inoltre, fatto sapere che anche Mediaset la vorrebbe sulla sua rete e che sarebbe pronta per lei una interessante proposta. Dopo queste indiscrezioni Simona- interagendo con i fan sui social- ha riportato un importante messaggio.

Simona Ventura, il messaggio arriva dopo le recenti indiscrezioni: il post social

Negli ultimi giorni Simona Ventura è stata particolarmente al centro dell’attenzione per le continue indiscrezioni sul suo conto e sul suo futuro in televisione. Sarebbero diverse le proposte che avrebbe ricevuto sia dalla Rai che da Mediaset, anche se ad oggi non ha confermato né smentito tali rumors. Sul suo canale Instagram, però, nelle ultime ore- pensando al suo lavoro sul piccolo schermo- ha voluto ricordare un programma del passato.

Ha pubblicato un post, con una serie di foto di molti anni fa, di quando era presente nel format Quelli che il calcio: “26 agosto 2001. Fu la prima puntata di un programma che mi rimarrà sempre nel cuore. 11 anni straordinari, meraviglioso averli vissuti”, ha scritto a corredo. Nell’immagine la conduttrice, allora giovanissima, è al centro studio del programma, di cui scrive rimarrà sempre nel suo cuore e di cui ha avuto il timone per ben 11 anni.

Proprio di recente Simona è stata al centro di parecchie indiscrezioni: dopo la proposta della Rai, che vorrebbe affidarle un adventure game, anche la Mediaset la vorrebbe sulle sue reti. Si dice che potrebbe darle le redini della nuova edizione de L’isola dei famosi- dopo l’ultima condotta da Vladimir Luxuria- in onda l’anno prossimo. Al momento sono solo voci, ma non è da escludere il suo ritorno nell’azienda di Pier Silvio Berlusconi.