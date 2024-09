Sei incinta e hai spesso i piedi freddi? Per le donne preannuncia questa cosa

Se una donna incinta si rende conto di avere sempre i piedi freddi, significa solo una cosa: perché bisogna fare attenzione.

Che periodo magico, la gravidanza! Per circa 40 settimane – o, in alcuni circostanze, anche qualcosa in più – la donna porta all’interno del proprio grembo il frutto del suo amore, proteggendolo, rassicurandolo e riempiendolo d’amore. Una sensazione davvero magica, da come si può chiaramente comprendere, che ciascuna coppia dovrebbe vivere.

Seppure, però, la gravidanza rappresenti uno dei periodi più belli di ogni donna, è bene sottolineare quanto sia anche ricco di preoccupazioni e pensieri. Soprattutto se si tratta di una prima gestazione, basta davvero pochissimo alla futura mamma per iniziare ad andare in ansia. E cominciare a pensare che, magari, qualcosa non sta andando per il verso giusto. Una situazione che, come ribadito da diversi esperti, non fa assolutamente bene né a lei e né al piccolo, ma che è del tutto normale.

Come sottolineano i migliori ginecologi, ogni gravidanza a sé e ciascuna donna può manifestare dei sintomi completamente diversi da altre. C’è una condizione, però, piuttosto comune, che – a dispetto di quanto si possa pensare – potrebbe nascondere una verità davvero clamorosa: i piedi freddi.

Cosa significa avere i piedi freddi in gravidanza

Appena una donna scopre di essere incinta, sono tantissimi i pensieri che affollano la sua mente. La principale preoccupazione, ovviamente, è sapere se tutto sta andando bene e se, ovviamente, suo figlio sta bene. Appurato questo, però, un altro pensiero le insorge: di che sesso sarà? Forse non tutti lo sanno, ma – oltre ad analisi genetici ed ecografia ‘speciali’ – c’è la possibilità di farsene un’idea con diversi metodi. C’è, ad esempio, chi si affida al calendario cinese o ai vecchi rimedi della nonna. E chi, invece, notando una certa freddezza dei suoi piedi, è già certo di cosa ha nel grembo.

Seppure i piedi freddi non rappresentino alcuna condizione medica particolare, sarebbe bene farci caso, soprattutto se si è in gravidanza. Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che potrebbe seriamente indicare il sesso del proprio bebè. A quanto pare, quindi, se la futura mamma si rende conto di avere l’estremità del suo corpo sempre gelidi, persino con temperature medie, potrebbe darsi di essere in attesa di un maschietto. In caso contrario, invece, una femminuccia.

Un ‘trucchetto’ pazzesco, non c’è che dire. Ovviamente, teniamo a specificare che non ha nessuna validità scientifica o comprovata.