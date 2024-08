Grande sorpresa a settembre per i fan di Viola come il Mare: la novità

Viola come il Mare, in arrivo una splendida novità per gli appassionati della fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi.

Una serie che ha letteralmente rubato il cuore del pubblico italiano, regalando ascolti record sia sulla piattaforma Mediaset Infinity che su Canale 5. Viola come il Mare ha appassionato i telespettator grazie alla sua trama semplice ma non banale, dove i casi da risolvere si intrecciano con le vite personali dei protagonisti. A interpretare magistralmente i protagonisti Francesco Demir e Viola Vitale ci sono Can Yaman e Francesca Chillemi.

Un duo amatissimo dai fan, per i quali è in arrivo una splendida notizia. Dopo l’enorme successo della seconda stagione, è stato già annunciato che il terzo capitolo della fiction si farà ed è già in lavorazione. Un capitolo attesissimo, dopo il finale super romantico della stagione 2: l’ispettore capo si è finalmente dichiarato a Viola, rivelandole il suo amore e baciandola appassionatamente. A settembre, però, è in arrivo una nuova sorpresa per tutti gli appassionati di Viola e Demir, ecco di cosa si tratta.

Viola come il Mare, buone notizie: la novità in arrivo a inizio settembre

Dopo tira e molla e battibecchi senza fine, Francesco e Viola si sono finalmente lasciati andare ai propri sentimenti. Sul finale dell’ultima stagione di Viola come il mare, la giornalista affetta da sinestesia è riuscita a vedere il colore di Demir, che ha aperto l suo cuore, confessandole di non poter più stare senza di lei. Un finale che ha emozionato tantissimi i telespettatori e che merita di essere rivisto. Dove? Tra qualche giorno anche su Netflix.

La grande novità è che nei nuovi titoli di Netflix relativi al mese di settembre c’è anche quello della seconda stagione di Viola come il mare, disponibile sulla piattaforma a partire dal 7 settembre. Un’ottima notizia per chi ama utilizzare Netflix e ha voglia di fare un rewatch della serie in vista della terza stagione, che è stata confermata anche da Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza relativa a nuovi palinsesti Mediaset.

Una nuova stagione di cui, al momento, si sa molto poco ma che vedrà senz’altro di nuovo protagonisti Francesco Demir e la Vitale, stavolta nelle inedite vesti di coppia ufficiale. Le riprese, però, dovrebbero non iniziare prima della primavera del 2025, essendo gli attori al momento impegnati in altri progetti. Il pubblico saprà aspettare, pronto a sognare nuovamente.