Puoi ancora condividere l’abbonamento Netflix fuori casa: come fare

Esiste un metodo per condividere il proprio account Netflix fuori casa? Se prima la risposta sembrava negativa, ad oggi è fattibile solo così!

Da quando Netflix si presentò per la prima volta al mondo intero nel lontano 1997, la concezione dello streaming è cambiata notevolmente. In Italia abbiamo dovuto attendere parecchio, ma ecco che nel 2015 per la prima volta anche nel nostro Paese è stato possibile scaricare l’applicazione e sottoscrivere un abbonamento. L’intento del colosso dello streaming online fin da subito è stato chiaro: proporre contenuti di qualità non solo dal punto di vista delle tematiche, ma anche nella capacità di fornire una visione perfetta, nitida e senza blocchi.

Insomma, impossibile ad oggi chiedere a qualcuno se abbia Netflix e ricevere di contro un No. Certo, negli ultimi tempi non è stata risparmiata dalle critiche, soprattutto per una scelta che fino a quel momento sembrava impossibile, ovvero l’impossibilità di condividere un pacchetto di visione. Se quindi prima molti amici sottoscrivevano un unico piano mensile potendo dividerlo fino a quattro profili, ad oggi ciò è possibile solo per chi si connetta dalla stessa rete Wi-fi o appartenga al medesimo nucleo familiare.

Se da una parte questo ha sollevato tantissime polemiche, dall’altro a detta di Netflix questo non ha minimamente inficiato sui guadagni annuali. Anche perché Netflix ha dato la possibilità di sottoscrivere un nuovo piano con pubblicità a un costo davvero irrisorio, che non supera i 6 euro mensili. Esiste tuttavia un modo per poter condividere Netflix con qualcun altro che sia fuori casa? Assolutamente sì!

Come condividere abbonamento Netflix con un’altra persona fuori casa: adesso puoi farlo così

Come detto, Netflix è diventato il primo vero e proprio colosso dello streaming, crescendo talmente tanto che ad oggi produce persino la maggior parte delle sue serie tv. Tante le novità, tantissime altre le cancellazioni o i rinnovi di stagione. Non solo questo però, perché ha potuto acquisire i diritti di proiezione di determinate serie prodotte da altre, come ad esempio Game of Thrones, La casa di Carta e molte altre.

Accennavamo comunque l’impossibilità ad oggi di poter sottoscrivere un unico abbonamento potendolo condividere con altre persone se non appartenenti allo stesso nucleo familiare. Eppure una sorta di ‘scappatoia‘ se così possiamo chiamarla esiste e parliamo dello slot extra.

Come Netflix stesso suggerisce sul suo sito ufficiale, è possibile aggiungere al proprio abbonamento uno slot extra previo acquisto, da poter condividere con qualcuno che non viva in casa nostra. Per ottenerlo bisogna comunque vivere nello stesso paese e non potrà essere addizionato ad altri pacchetti con Netflix integrato(per fare un esempio pacchetto Sky+Netflix).

Infine, ma non per importanza, questo metodo non può essere usufruito da chi abbia il pacchetto basic con pubblicità, ma solo da chi abbia ne abbia sottoscritto uno Standard o Premium. Sul sito basterà seguire la procedura ovviamente pagando lo slot extra.