Tutto chiede salvezza: ufficiale la data della 2a stagione su Netflix

Su Netflix sta per approdare la seconda stagione della serie italiana Tutto chiede salvezza: trama, curiosità e cast.

Se nel settore puramente cinematografico l’Italia ha sempre occupato un posto di rilievo, riuscendo a fornire al mondo perle di prima grandezza che hanno addirittura influenzato la grande (per possibilità economiche e ampiezza) cinematografia americana, per quanto riguarda le serie televisive il nostro Paese è stato a lungo al di sotto della media.

Tra gli anni ’80 e ’90 le serie tv sono state trattate come un prodotto di nicchia e per lo più si producevano sitcom e fiction tendenti alle soap opera. Un trend questo che è andato avanti a lungo e che ancora oggi può contare su una filiera decisamente ricca. Tuttavia negli ultimi anni si è smosso qualcosa e anche per queste produzioni si è cercato di fare passi avanti verso la modernità.

Persino la Rai (emittente per eccellenza delle fiction italiche) ha prodotto serie tv dal respiro internazionale con soluzioni registiche, di fotografiche e sonore che strizzano l’occhio alle produzioni d’oltremanica e a quelle d’oltreoceano. Un esempio su tutti di questo tentativo di modernizzazione è Blanca, ma anche Doc – Nelle tue mani per certi versi è più internazionale rispetto allo standard nostrano.

A questo nuovo filone di serie tv italiane vanno ascritte chiaramente quelle prodotte da Netflix, dalla sfortunata Curon, passando per Skam Italia e la più celebrata Lidia Poet fino ad arrivare all’acclamatissima Strappare lungo i bordi. A queste va sicuramente aggiunta anche Mare Fuori, serie cult degli ultimi anni prodotta dalla Rai e divenuta fenomeno globale grazie a Netflix.

Altra serie italiana Netflix di successo è Tutto chiede salvezza, serie che non presenta le caratteristiche per essere ritenuta “internazionale” ma che richiama a quella scuola autoriale che ha reso grande nei decenni scorsi la cinematografia italiana. Uscita nel 2022, narra una storia intima e viscerale, in grado di comunicare perfettamente la sofferenza del protagonista.

Tutto chiede salvezza, arriva la seconda stagione: cast, trama e curiosità

Chi ha seguito e amato la prima stagione di Tutto chiede salvezza sa sicuramente che si tratta della trasposizione dell’omonimo romanzo scritto da Daniele Mencarelli che è giunto secondo al Premio Strega. Tratto liberamente dall’opera letteraria, la serie racconta la storia difficile di un ragazzo costretto al Trattamento Sanitario Obbligatorio dopo un’esplosione di rabbia incontrollata (storia ispirata ad una vicenda autobiografica dell’autore del libro).

Il pregio maggiore del racconto è quello di fare luce su una tematica importante e spesso sottovalutata come i disturbi psichici, mostrare come vive chi si trova a doverli accettare e poi superare, ma anche chi per professione e vocazione decide di dedicare la propria vita alla cura di queste patologie e alla riabilitazione di chi è protagonista di simili episodi.

La seconda stagione (richiesta a gran voce dagli utenti Netflix) parte esattamente da dove avevamo lasciato la prima e vede come protagonista ancora Daniele (interpretato dall’attore Federico Cesari) e la sua fidanzata (l’astro nascente del cinema italiano Fotinì Peluso). Nel cast sono stati confermati anche Carolina Crescentini, Andrea Pennacchi, Vincenzo Crea, Lorenzo Renzi, Vincenzo Nemolato e Alessandro Pacioni, a cui si aggiungeranno Drusilla Foer, Vittorio Viviani, Samuel Di Napoli, Marco Todisco e Valentina Romani (attrice diventata popolare grazie a Mare Fuori).

Gli ingredienti per un altro successo ci sono tutti e l’attesa di vedere come evolverà la storia di Daniele è tanta. Per fortuna non c’è molto da attendere visto che la serie sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 26 settembre.