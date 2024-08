Richiamo alimentare per questo mix grattugiato: cosa hanno trovato

Le indicazioni che riguardano il richiamo alimentare comunicato dalle autorità preposte. I consumatori coinvolti corrono un grosso rischio.

Un richiamo alimentare ha trovato pubblicazione con urgenza all’interno della sezione che il Ministero della Salute ufficiale riserva per comunicazioni di questo tipo. Il portale web dell’Ente ha per l’appunto uno spazio apposito nel quale, di giorno in giorno, è possibile visionare nel dettaglio i più recenti avvisi a riguardo.

Uno degli ultimi rilasciati riguarda il richiamo alimentare di un prodotto ben preciso, venduto all’interno dei discount di un nome ben conosciuto e frequentato. Il motivo del richiamo alimentare in questione è da individuare nel riscontrato rischio di andare incontro ad una possibile intossicazione alimentare. Questo prodotto è infatti contaminato dal batterio della Listeria monocytogenes, in relazione alle unità di uno specifico lotto. Tutte le informazioni del caso sono indicate in maniera chiara dal Ministero della Salute.

E la informativa del caso deve servire per fare in modo di limitare al massimo la diffusione dei pezzi di lotto segnalato in questo richiamo alimentare. Chiunque abbia comprato una o più unità proprio di questo lotto è invitato a riconsegnare la merce al punto vendita di riferimento. E potrà così usufruire del diritto di ottenere un rimborso della cifra spesa. Oppure di potere procedere con l’acquisto con altro tipo di prodotto, al prezzo speso. Questa procedura può essere compiuta anche senza mostrare lo scontrino ottenuto al momento dell’acquisto originario, ma se lo si ha ancora non fa male portarlo con sé.

Richiamo alimentare per Listeria, qual è il prodotto coinvolto

Questo prodotto tolto dalla vendita limitatamente ad un solo lotto è il Mix Grattugiato 500 g. Il marchio impresso su ogni confezione è quello di Sapor di Cascina e tutto quanto è posto in vendita sugli scaffali dei discount Penny Market. Con Penny Market srl che rappresenta anche il nome dell’OSA o della ragione sociale che legittima la messa in vendita del prodotto.

Alcuni controlli di routine hanno trovato, come detto, il batterio che causa la Listeria monocytogenes. Il lotto interessato è il 2304, con data di scadenza o termine minimo di conservazione indicato nel giorno 04/09/2024. Ogni confezione ha un peso di 500 grammi. Lo stabilimento di produzione si trova nella località di Cadeo, in provincia di Piacenza in Emilia-Romagna. Ed il produttore è l’azienda Colla S.P.A. I consumatori hanno anche la possibilità di chiedere ulteriori informazioni all’indirizzo e-mail uff.qualita@collaspa.it. Tutti questi dati sono presenti nella notifica di richiamo alimentare ministeriale.