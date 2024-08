La camminata ogni giorno può (davvero) bastare per essere sempre in forma?

Ci sono ancora tanti dubbi sulla reale efficacia della camminata. Ecco come hanno risposto due esperte del settore.

Ci sono persone che fanno molto affidamento sulla loro camminata quotidiana. Non ne possono proprio fare a meno. Sono disposti ad uscire anche sotto la pioggia battente. Si tratta di un’attività consigliata anche dai medici per via dei suoi effetti sul corpo. Ha notevoli benefici e consente di mantenere i muscoli attivi. Fa bene al cuore, ai polmoni e alla mente.

Molte spesso, viene descritto come un modo per perdere peso e restare in forma. Ci sono anche tante applicazioni che consentono di monitorare il consumo delle calorie mentre si passeggia. Sull’argomento, però, ci sono ancora tanti dubbi. Due famose esperte del settore hanno deciso di prendere la parola. Finalmente, hanno approfondito questa tematica, fornendo la risposta corretta.

I reali benefici della camminata: le esperte svelano la verità

Ci sono tanti modi diversi per perdere peso e allenare i muscoli. Lo scopo è quello di bruciare parte delle calorie assunte con l’alimentazione. Tante persone preferiscono evitare la palestra. Ogni giorno, si cimentano in lunghe camminate, da sole o in compagnia. Con il passare del tempo, arrivano a percorrere un numero non indifferente di chilometri. Sono convinte che, facendo questo, possano raggiungere i risultati desiderati.

Lotti Sorrell e Yasmin Palfrey, nei rispettivi panni di personal trainer e fisioterapista, hanno fornito qualche informazione in più sull’argomento. Le loro parole sono preziose perché consentono di avere un quadro più chiaro della situazione e dei reali benefici. Entrambe sono concordi sulla validità di questa attività. È sicuramente di aiuto, però, da sola non basta. Per svolgere il suo compito deve essere inserita in un programma più ampio.

È inutile camminare tante ore al giorno se si mangia male o se non si pratica nessun altro sport. Palfrey è una grande sostenitrice delle attività combinate: “L’allenamento della forza distrugge il tessuto muscolare e aiuta a costruire le ossa in un modo che camminare da solo non fa“. Ogni zona del corpo necessita di determinate attenzioni. Per questo motivo, i personal trainer tendono a creare piani vari, che comprendono diversi esercizi.

Sorrell ha incentrato il suo intervento sull’importanza della forza e dell’equilibrio: “Anche l’allenamento della forza, della mobilità e dell’equilibrio sono importanti e non dovrebbero essere trascurati“. Alla luce di queste dichiarazioni, la camminata può essere vista come un mezzo di supporto. Funziona quando si prende in considerazione la totalità della persona.