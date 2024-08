Acqua liscia o frizzante, non è affatto la stessa cosa: la scelta consigliata dalla famosa nutrizionista

Perché acqua liscia o frizzante non è la stessa cosa? Ecco i consigli della famosa nutrizionista per scegliere quella giusta che fa meglio

L’acqua è sicuramente tra gli elementi essenziali per la vita sulla Terra e per la nostra salute. Basti ricordare che il nostro corpo è composto di acqua per circa il 60%. Per restare in forma e combattere la ritenzione idrica andrebbero bevuti circa due litri di acqua al giorno. Due litri e mezzo, invece, in quei giorni in cui facciamo attività fisica e perdiamo molti liquidi. In realtà, la quantità di acqua che serve a ciascuno di noi varia da persona a persona, ciò che è certo è che un’adeguata idratazione è una delle abitudini più importanti che dovremmo avere. Ma non tutte le tipologie di acqua sono adatte a qualsiasi persona o a qualsiasi stile di vita, molte differiscono per particolari che non immagini. Vediamo cosa dicono gli esperti a riguardo sul tipo di acqua da prediligere per restare in salute.

Sicuramente, qualsiasi acqua sarà sempre meglio che non berne affatto, questo è certo, ciò che è meno noto però è la differenza tra le varie tipologie esistenti, in termini di proprietà.

Fai molta attenzione alla tua salute: l’acqua che fa male

Ma quanti tipi di acqua esistono? Innanzitutto c’è l’acqua minerale, prelevata da fonti idrominerali in zone protette e lontane dall’inquinamento. Quest’acqua è normalmente molto ricca di sostanze nutritive. Ma le proprietà variano da fonte a fonte, in quanto le composizioni possono essere diverse con presenze maggiori o minori di minerali fondamentali come magnesio, sodio, potassio. Questo, principalmente, differenzia un’acqua da un’altra. L’acqua minerale frizzante, invece, è una tipologia proveniente da una fonte naturale con anidride carbonica, gassata naturalmente. Esiste poi invece un’acqua gassata, che deriva dall’acqua minerale, ma che subisce un processo di gassificazione artificiale. Ma quale, tra queste, è quella che fa davvero bene alla nostra salute? La parola agli esperti.

Sicuramente, l’acqua minerale pura, che proviene in maniera diretta dalla fonte, sarà senza dubbio la migliore. Secondo Fernanda Marques, specialista in nutrizione della Clínica Pilares da Saúde, è importante prendere in considerazione fattori determinati per individuare qual è l’acqua in grado di apportare maggiori benefici per la nostra salute.

L’esperta sottolinea inoltre che l’acqua trattata contiene cloro. Sicuramente, quindi, quella più consigliata è l’acqua che ha un contenuto di cloro inferiore. Tuttavia, l’imbottigliamento viene solitamente effettuato in bottiglie di plastica, che rilasciano molti composti chimici nell’acqua e causano danni alla salute, soprattutto in estate con il caldo, se rimangono troppo a lungo esposte al sole.