Chi è Giacomo Bettarini, il figlio di Simona Ventura: tutto sul nuovo protagonista di BellaMa’

Giacomo Bettarini pronto a mettersi in mostra come protagonista di BellaMa’ di Pierluigi Diaco: tutto sul figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini.

Un nuovo nome si sta prendendo la scena nella cronaca di gossip e non solo: Giacomo Bettarini, uno di quelli dal cognome importante e che, per la popolarità dei suoi genitori, è stato praticamente sin da piccolissimo sotto i riflettori del mondo dello spettacolo, nonostante ora sia pronto a farsi conoscere in prima persona.

Il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura è stato scelto come parte del cast fisso di BellaMa‘, programma condotto da Pierluigi Diaco e pronto a tornare in onda su Rai 2 in questi giorni. Con un appuntamento speciale, Aspettando BellaMa’, Diaco (insieme a una madrina d’eccezione come Roberta Capua) ha presentato al pubblico i nuovi concorrenti e in nuovi opinionisti, tra cui anche Giacomo Bettarini.

Il 24enne è pronto a mettersi in gioco in televione, dopo alcune esperienze da attore teatrale, e a farsi conoscere semplicemente per le sue qualità, e non per essere “figlio dì”: ecco cosa ha rivelato a Diaco nel corso della puntata di presentazione e tutte le curiosità su di lui.

Chi è Giacomo Bettarini, nuovo membro del cast di BellaMa’

Classe ‘2000, Giacomo Bettarini è il secondo figlio avuto da Simona Ventura dal suo matrimonio con Stefano Bettarini, poi finito alcuni anni dopo; appassionato di recitazione, ha avuto alcune esperienze come attore teatrale e, ora, è pronto a farsi conoscere anche in televisione.

“Partecipo al programma in primis per mettermi in gioco, in secondo anche per crearmi un nome, a mia immagine, che si allontana da tutto quello che è stata la carriera di mia madre, la carriera di mio padre. Di cercare l’indipendenza lavorativa” ha spiegato “Jack” che arriva proprio su quella rete, Rai 2, sulla quale la madre (insieme a Paola Perego) conduce Citofonare Rai 2.

Il ragazzo ha tutta l’intenzione di togliersi di dosso l’etichetta di “figlio di”, e finalmente di metter in mostra la sua bravura e la sua personalità. “Mi rendo anche conto che siamo un Paese che, purtroppo, colpevolizza anche per la minima cosa. A lungo andare penso che tutta la valanga di critiche che mi possono arrivare non mi farà né caldo, né freddo” ha continuato poi Giacomo parlando con Diaco in Aspettando BellaMa’. Dopo la presentazione, ora il pubblico lo aspetta nello studio Rai.