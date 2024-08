Cosa succede se paghi il bollo auto con oltre 2 anni di ritardo: preparati

Può capitare di pagare il bollo per il proprio veicolo anche dopo due anni: andiamo a vedere in questi casi cosa aspettarsi come conseguenze.

Dal punto di vista economico, come è noto, la situazione è a dir poco delicata in Italia. Per vari motivi, a partire dal fatto che stanno aumentando i costi praticamente per tutto in ogni ambito. La causa primaria è da ricercare nell’aumento relativo alle materie prime ed ai carburanti, necessari ovviamente per il trasporto, sia esso su ruota o via mare. A ruota, ovviamente, salgono e lievitano i prezzi anche di tutti gli altri prodotti. L’auto, ad esempio, è un bene quasi di prima necessità ormai ma ha anche dei costi che vanno oltre quelli della manutenzione. Ed uno di questi è sicuramente il bollo auto.

Si tratta dell’imposta da pagare per l’iscrizione della propria auto al PRA, il Pubblico Registro Automobilistico. Tutte le automobili sono tenute, o per meglio dire il loro proprietari, a questo pagamento che, a volte, può diventare davvero un duro colpo per le famiglie. Esso ha una cadenza annuale ma per mille ragioni, che vanno da una semplice distrazione ad un periodo in termini economici molto difficile, può capitare di muoversi in ritardo. Andiamo a vedere quali sono le conseguenze nel momento in cui si paga il bollo auto con un ritardo, nel caso preso in esame da noi, di ben due anni.

Bollo auto pagato dopo due anni: quali sono le conseguenze?

Trattandosi di una imposta che è stata fissata dallo Stato, è giusto sapere ed anche facilmente immaginabile che il ritardo nel pagamento non è un qualcosa che può esser presa alla leggera. Ci sono, infatti, delle conseguenze da contemplare. In tal senso, è anche importante capire un aspetto per niente secondario. Maggiore è il ritardo accumulato, più gravi diventano le conseguenze a cui si va incontro.

Se hai pagato il tuo bollo auto con un ritardo pari o superiore a due anni, ma che non superi i tre, allora si dovrà pagare una maggiorazione dell’importo da riconoscere che sarà pari al 5% della cifra inizialmente prevista. A questo, vanno poi aggiunti i vari interessi legali giornalieri che possono far crescere la cifra in maniera importante e significativa. Per evitare tutto ciò, ecco come scoprire se hai pagato il bollo auto o te ne sei dimenticato.

Bollo auto pagato dopo più di tre anni

Se invece il ritardo arriva a superare i 3 anni, l’Agenzia delle Entrate invierà al cittadino in questione un avviso di pagamento e si potrebbe arrivare, in caso di una prosecuzione di questo mancato pagamento, fino al fermo amministrativo nelle situazioni più estreme. Per le tue auto, ricorda che è sempre una soluzione quella del noleggio: ecco quali sono le ultime auto più in voga.