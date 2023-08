Il bollo auto è un incubo? Il metodo più veloce per scoprire se l’hai pagato o ti sei dimenticato – Agora24.it

Ecco il metodo più veloce per accertarti di aver pagato il bollo auto. Ci vogliono 5 minuti e il gioco è fatto!

Il bollo auto è un tributo da pagare su tutti gli autoveicoli e i motoveicoli immatricolati in Italia. Il versamento, come noto, è indirizzato alla regione di residenza e si tratta di un tributo da pagare annualmente.

Come si può controllare effettivamente se il bollo sia stato pagato? Automobile Club Italia (ACI) in tal senso offre, al servizio di tutti sul sito internet dell’ente, la possibilità controllare lo stato relativo al bollo auto.

Una volta entrati nella pagina dedicata sul sito dell’ACI è possibile accedere a due servizi:

calcola online di bollo e superbollo

calcola e paga il bollo online

Nel primo caso è possibile accedere in maniera libera e serve per capire l’importo effettivo da pagare inserendo i dati del veicolo.

Il secondo servizio invece offre proprio la possibilità di pagare il bollo auto e di capire se invece è stato già pagato in precedenza. Per accedere è indispensabile l’utilizzo dello SPID o CIE. In questa sezione si può anche consultare gli ultimi quattro pagamenti effettuati in precedenza.

Ecco come capire se il bollo auto è stato pagato o meno

Per scoprire se il bollo auto è stato effettivamente pagato è necessario inserire alcuni dati. Per prima cosa occorre la targa del veicolo, dopodiché occorre specificare se il mezzo in questione si tratta di un autoveicolo, di un motoveicolo o di un rimorchio. Infine va specificata la regione di residenza.

Specifichiamo che se si effettua l’accesso sul sito dell’ACI attraverso lo SPID è possibile che il sistema riconosca in maniera automatica i veicoli intestati all’utente.

Qualora abbiate già pagato il bollo auto il sistema non vi permetterà di effettuare il pagamento e spunterà una dicitura informativa in cui si attesta che il bollo auto, relativo all’anno in corso, è stato già pagato. Se, invece, il bollo auto non è stato pagato, vi spunterà fuori l’importo da pagare e il procedimento per proseguire con il pagamento.

Ricordiamo, infine, che il sito dell’ACI non aggiorna subito l’avvenuto pagamento, per questo consigliamo di controllare dopo qualche ora o qualche giorno.