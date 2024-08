Se puoi fai la lavatrice in questi orari: peserà di meno in bolletta

C’è un segreto che non tutti conoscono: fare la lavatrice in una determinata fascia oraria ti garantirà un discreto risparmio in bolletta.

La tecnologia da diverso tempo a questa parte ci è venuta incontro in maniera importante. Allo stato attuale delle cose, in modo totalmente evidente, è divenuta dominante e centrale dal momento che ci assiste quasi in tutti i nostri gesti quotidiani. Uno degli aiuti più significativi che è arrivata a darci negli ultimi decenni è certamente legato alle faccende domestiche. E tra queste, anche per il tempo che ci mette nelle condizioni di risparmiare, non si può non annoverare la lavatrice. Con dei programmi disponibili sempre più avanzati, rappresenta una manna dal cielo per tutti.

Si tratta dell’elettrodomestico che ci permette di lavare i nostri panni sporchi in tempi molto ristretti e con una precisione che, grazie alle innovazioni che stanno arrivando, aumenta sempre di più, giorno dopo giorno. Chiaramente, però, non si può non sottovalutare anche il discorso relativo al consumo energetico, che porta con sé dei costi che vanno tenuti in considerazione. Anche se non tutti lo sanno, però, c’è un modo per risparmiare ed ottenere comunque gli stessi ottimi risultati dalle nostre lavatrici. Basta farla partire in questa determinata fascia oraria. Ecco nel dettaglio come bisogna procedere. Auguriamo una buona lettura a tutti.

Risparmiare per la nostra lavatrice: ecco come fare

Prima di procedere, per rendere chiaro questo concetto bisogna innanzitutto dire che esistono tre fasce orarie relative ai costi di produzione elettrica. La fascia 1 è quella dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 19, la fascia 2 dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23, mentre la fascia 3 le ore notturne, dal lunedì al sabato dalle 23 alle 7, la domenica e i giorni festivi. Nelle fasce orarie in cui c’è un maggior consumo energetico, aumentano anche i costi che deve sostenere l’ente che gestisce la corrente.

Proprio per questo motivo, nel momento in cui ci troviamo nella fascia a maggior consumo, aumenta la tariffa a cui viene venduta la corrente. Per risparmiare nel momento in cui facciamo la lavatrice, bisogna farla di notte, laddove c’è un minor consumo di corrente e, di conseguenza, anche la tariffa a cui viene venduta l’elettricità si abbassa sensibilmente. Di conseguenza, rispetto ad una lavatrice fatta in pieno giorno, facendola di notte si può ottenere un discreto risparmio in bolletta. Sempre per un risparmio in lavatrice, ecco un altro metodo che garantisce un bucato impeccabile.

Lavatrice, i costi delle varie fasce orarie

Nella fascia 1, come è facilmente intuibile, i costi sono più alti, nella fascia 2 sono più bassi rispetto alla prima ma più alti della terza, che è quella maggiormente conveniente per i consumatori. Proprio per questo motivo fare una lavatrice l’orario migliore è nelle fasce notturne oppure nei giorni festivi. Ecco tutti i segreti per l’ammorbidente in lavatrice.