Ammorbidente, svelati tutti gli usi nascosti: li conoscono in pochi

L’ammorbidente è un prodotto che possiamo utilizzare in diverse faccende domestiche, non solo per la pulizia dei nostri panni. Sebbene infatti sia particolarmente conosciuto per essere in grado di rendere gli abiti più morbidi e profumati può fare molto di più.

Nell’articolo ti spieghiamo come sfruttare la potenza del prodotto e rendere le tue pulizie domestiche più efficaci e pratiche. Tre utilizzi diversi da quello solito che sono pronti a stupirti.

L’ammorbidente l’alleato in casa che non ti aspetti

Quando si fa la lavatrice per rendere più profumati i panni e molto più morbidi aggiungiamo l’ammorbidente che è un prodotto appositamente realizzato a questo scopo.

C’è chi inserisce questo prodotto nell’apposito vano all’interno del cassetto della lavatrice e chi invece inserisce un bicchierino di prodotto direttamente nel cestello.

Sicuramente questo prodotto, soprattutto se scegliamo di acquistare quello realizzato in polvere, può dare davvero molta più morbidezza ai capi che stiamo lavando.

Però non tutti sanno che questo prodotto possiamo scegliere di utilizzarlo anche in altri ambiti, infatti possiamo sfruttarlo in diverse faccende domestiche e semplificando di molto alcuni lavori che risultano invece gravosi.

I tre utilizzi alternativi dell’ammorbidente nelle faccende domestiche

È un prodotto perfetto per pulire il lavello della cucina quando realizzato in acciaio inox. L’ammorbidente dovrà essere mescolato ad acqua distillata e acido citrico, ti consiglio di inserirlo all’interno di un flacone che ha un erogatore spray così da poter utilizzare più facilmente il prodotto. Utilizza il prodotto sull’acciaio inox e poi ripulisci tutto con un panno umido.

L’ammorbidente è in grado di rendere i tappeti più morbidi. In questo caso ci basterà mescolare l’ammorbidente con acqua, riporlo in un flacone con erogatore spray e spruzzarlo sul tappeto desiderato. Una volta fatto lasciamo che si asciughi e avremo un tappeto molto più morbido.

Ovviamente questo metodo è da sfruttare soprattutto per i tappeti troppo grandi o troppo rigidi che non possiamo inserire all’interno della lavatrice, sono gli stessi che presentano tessuti rigidi e che si irrigidiscono ancora di più con il passare del tempo e con il loro frequente utilizzo.

L’ammorbidente ha un’azione antistatica ciò lo rende il prodotto ideale per pulire anche vetri e specchi, e in più sarà un ottimo alleato perché pulendo questi prodotti con l’ammorbidente eviteremo che la polvere vada a depositarsi su di loro.

Prepara un composto con ammorbidente e acqua calda, riponi il composto all’interno di un flacone con erogatore. Una volta che sarà pronto potrai spruzzarlo sul vetro o sullo specchio ed eseguire una normale detersione, ricordati di asciugare bene la superficie per non trovare i segni delle gocce.

Tre metodi alternativi che possono migliorare la tua esperienza nella pulizia degli ambienti domestici.