Mettilo in lavatrice se vuoi un bucato impeccabile e una bolletta dimezzata

Un metodo efficace per avere un bucato pulito, morbido e profumato è quello di usare un sapone fai da te.

Bastano pochi prodotti che ti permetteranno di realizzarlo e di risparmiare sull’acquisto di detersivi per la pulizia del bucato.

La lavatrice un elettrodomestico fondamentale a uso quotidiano

La maggior parte degli italiani esegue una lavatrice quasi tutti i giorni, i giorni in cui si aveva il tempo di lavare il bucato a mano con l’utilizzo di sapone e tanta forza sono ormai dimenticati, o meglio sono dedicati ai quei singoli capi ultra delicati che nelle lavatrici proprio non possono entrare.

Quasi tutto il bucato infatti finisce nell’elettrodomestico a volte però ci dobbiamo rendere conto che ci sono capi d’abbigliamento troppo sporchi o macchiati che necessitano di attenzioni in più.

Infatti in questi casi i capi vanno trattati prima di essere lavati nelle lavatrici. Questo ci fa capire che la lavatrice è si essenziale ma a volte non è sufficiente da sola e c’è bisogno di un bel lavaggio a mano preventivo.

Se però sei tra le persone che della lavatrice proprio non puoi farne a meno ogni giorno allora devi conoscere il giusto metodo per ottenere un bucato sempre profumato e morbido.

Utilizzando questo metodo oltre a mantenere il bucato pulito, morbido e profumato potrai anche risparmiare sulla spesa al supermercato.

Il primo step è quello di dividere il bucato in base al colore e al tipo di tessuto, basta il più piccolo errore e danneggerai tutto il tuo bucato. Ad esempio un capo che stinge, se mischiato con i capi bianchi potresti cambiare colore a tutto involontariamente.

Il passo successivo è quello di impostare la giusta temperatura in base al tipo di bucato che stai per lavare, se hai dei dubbi consulta le etichette all’interno di capi.

Altro passo importante è scegliere il giusto prodotto e quindi il giusto detersivo con cui lavare i tuoi capi. Ce ne sono tanti e devi prestare attenzione ad utilizzare quello perfetto per il tuo bucato.

Lo stesso discorso vale per candeggina e ammorbidente. Ognuno di questi prodotti va poi inserito nell’apposito vano all’interno del cassetto della lavatrice, e fai attenzione al giusto dosaggio.

Come realizzare un sapone fai da te

Se vuoi sfruttare un trucco alternativo crea tu stesso il tuo detersivo per farlo ti basta del classico sapone naturale, anche quello per viso e mani va bene, da poter grattare, quindi in formato saponetta.

Scalda un po’ di acqua fino a portarla in ebollizione, versa l’acqua sul sapone all’interno di un grande contenitore di plastica. Mescola il tutto fino a che il sapone grattato in precedenza non si sarà completamente sciolto.

Una volta sciolto puoi aggiungere la soda da bucato oppure il bicarbonato di sodio, che hanno una forza pulente. Aggiungi infine qualche goccia di olio essenziale in base alle tue preferenze e avrai ottenuto il tuo sapone in casa.

Prima di utilizzarlo lascialo raffreddare e aspetta almeno 24 ore. Inseriscilo nel frattempo in un contenitore o in una bottiglia e se diventa denso agitalo.

Una volta passate le 24 ore sarà pronto per essere usato e potrai sfruttare le sue fantastiche doti.