Cosa devi sapere prima di affittare casa tramite agenzia

Nel momento in cui decidi di affittare casa utilizzando i servizi di una agenzia immobiliare ecco che cosa è importante che tu sappia.

Nei tempi di oggi sta diventando sempre più frequente vedere delle persone procedere con la soluzione dell’affitto. Soprattutto nell’attualità, infatti, stiamo assistendo ad una crescita esponenziale relativa ai prezzi degli immobili in vendita. Questo non tanto per fattori intrinseci al mercato immobiliare, quanto per gli elevati tassi di interesse che gli acquirenti devono pagare. Un aspetto da tenere in considerazione e che ha un peso specifico enorme è sicuramente quello rappresentato dalla grande instabilità politica internazionale che causa incertezza anche nei mercati. E che si riflette, per l’appunto, negli interessi chiesti da banche e istituti vari.

Sono diversi, da questo punto di vista, i fattori da tenere in considerazione, ma in questo caso basta registrare un ottimo stato di salute per il mercato degli affitti. Nel momento in cui ci si rivolge ad una agenzia immobiliare per trovare la nostra casa è giusto che si sappia a che cosa si va incontro. In relazione certamente ai costi da sostenere, ma anche per quel che riguarda quello che una persona può chiedere ad un determinato agente. In tal senso, andiamo a vedere di che cosa si tratta e che cosa c’è da sapere su un tema come questo su cui non c’è adeguata informazione.

Casa in affitto tramite agenzia: cosa sapere

La prima cosa da dire è che l’agente immobiliare, nel momento in cui ci si affida ad una agenzia, si occupa della valutazione della casa, per poi suggerire un canone di affitto adeguato. Ovviamente, poi, dovrà provvedere a fissare degli appuntamenti e si può anche chiedere una selezione degli inquilini secondo caratteristiche di nostro gradimento. Definito il tutto, dovrà poi provvedere a scrivere il contratto, garantendo clausole in linea con le leggi italiane.

Tra gli aspetti positivi che garantiscono c'è la possibilità solvibilità degli inquilini, minimizzando il rischio di incorrere in problemi come mancati pagamenti o dispute contrattuali. Insomma, i benefici che vengono garantiti, sia in termini di organizzazione che di consulenza, senza ovviamente sottovalutare questioni come quelle relative alla sicurezza ed alla scelta degli inquilini, sono davvero tanti e di alto profilo.

Casa in affitto tramite agenzia: i costi

Da questo punto di vista, una fetta enorme dei costi da affrontare sono quelli relativi alle provvigioni da riconoscere all'agente per il lavoro svolto. Varia solitamente tra il 10 ed il 15% del canone annuo di affitto, ma è importante sottolineare che solitamente le modalità di pagamento devono essere concordate tra locatore ed inquilino. A questi costi, si possono aggiungere poi quelli di pubblicità e quelli di gestione documentale.