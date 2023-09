Pulizie in casa, se inizi da questa stanza ci metti la metà del tempo

Quando ci si mette in testa di fare una pulizia a fondo di tutti gli ambienti domestici, l’obiettivo è rendere la casa splendente in ogni sua parte. Le pulizie di stagione rendono sempre un po’ nervosi ma basta saper iniziare col piede giusto.

Ma è importante pianificare al meglio le varie fasi dell’intervento, per evitare di sentirsi travolti dal lavoro. Vediamo allora come suddividere l’operazione stanza per stanza.

Da quale stanza partire per le pulizie generali di casa

Il punto di partenza ideale è la camera da letto. Nonostante non sia la prima area che si mostra agli ospiti, è fondamentale appaia in ordine. Si inizia svuotando interamente l’armadio, lavando o sostituendo tessuti e indumenti. Va poi rifatto completamente il letto cambiano a fondo la biancheria. Poi è importante non tralasciare la pulizia di comodini, lampade, specchi e finestre, così come tappeti e tende.

Successivamente si passa al bagno. Bisogna igienizzare a fondo vasca e doccia, eliminando muffe e calcare. Va lavato il water, così come lavandino e top del mobiletto. Fondamentale la pulizia delle piastrelle e dello specchio. Per un risultato impeccabile, è consigliabile utilizzare prodotti specifici per le differenti superfici.

A seguire, si procede con la cucina. Via polvere e residui dai piani di lavoro e dagli elettrodomestici, con una accurata disinfezione del piano cottura e del forno. Non trascurare frigo e congelatore, svuotandoli per igienizzare tutto a fondo. Importante lavare piatti, bicchieri e stoviglie per un riposto impeccabile.

Il soggiorno è il quarto ambiente da ripulire. Divani, poltrone e tappeti vanno battuti e aspirati. Va inoltre data una bella lavata alle tende e ai soprammobili. Fondamentale la pulizia di televisori, librerie e mensole.

Per finire, le stanze più difficili come studio, ripostiglio o dispensa. Qui è importante armarsi di pazienza per eliminare ragnatele, polvere e disordine accumulati negli angoli meno raggiungibili.

Completata ogni zona, è buona abitudine concentrarsi su punti strategici quali maniglie, interruttori e pulsanti vari, per una disinfezione a tutto tondo. Con costanza e organizzazione, la pulizia generale può trasformarsi in una piacevole routine settimanale.

Come impostare la pulizia settimanale

Ecco alcuni suggerimenti per organizzare al meglio la pulizia generale di casa in una routine settimanale.

Suddividi le stanze in base ai giorni della settimana, assegnando ad ogni giorno un ambiente da pulire. Ad esempio lunedì la camera da letto, martedì il bagno e così via. Stabilisci poi uno o due slot temporali fissi quotidiani da dedicare alle pulizie, come al mattino presto o la sera.

Pianifica le attività partendo dalle stanze più frequentate per poi concentrati su quelle meno utilizzate. Pulisci una stanza per volta in modo approfondito, usando gli strumenti giusti come aspirapolvere, lavapavimenti o vaporella in base ai materiali.

Sfrutta il weekend per le pulizie più impegnative come il cambio del bucato del letto o la lavanderia. Prepara una checklist settimanale dove annotare tutte le attività per non dimenticare nulla.

Fermati a goderti il risultato parziale raggiunto per mantenere alta la motivazione. Condividi i compiti domestici con gli altri membri della famiglia per moltiplicare l’efficienza. Con costanza e organizzazione, le pulizie non saranno più un problema ma una piacevole routine settimanale.