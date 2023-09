È da poco suonata la prima campanella dell’anno scolastico per centinaia di bambini e ragazzi milanesi. Tra questi, anche alcuni figli di celebrità del mondo dello spettacolo e dello sport, che hanno cominciato il loro percorso formativo alla prestigiosa St.Louis School di Milano. Tra questi troviamo gli amati figli dei Ferragnez che attirano sempre molto ammiratori e seguaci con le loro divertenti storie sui social, che sono ormai irrinunciabili per i fan.

La rinomata istituzione internazionale, che conta tre sedi per una utenza che va dai 2 ai 18 anni, accoglie ormai da qualche anno anche Vittoria e Leone Ferragni, i figli della celebre influencer Chiara Ferragni e del rapper Fedez. Con loro, anche Mia Magnini, la figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini, e le piccole di casa Vieri, nate dall’unione dell’ex calciatore Cristian Vieri e Costanza Caracciolo.

I Ferragnez sono stati tra i primi a mostrare Vittoria e Leone con le divise scolastiche e hanno espresso le loro emozioni nel vedere i piccoli crescere.

Primo giorno di scuola per i figli dei Ferragnez

Per tutti loro è iniziata una nuova avventura tra i banchi, con la volontà di crescere in un contesto stimolante e internazionale, immersi nella cultura britannica grazie al metodo didattico adottato dalla scuola.

Ma non solo studio, il vantaggio della St.Louise è il ricco ventaglio di attività extracurricolari proposte, che spaziano dalla musica allo sport, dalle arti al coding, mira a sviluppare le attitudini e i talenti di ogni alunno.

La coppia più social di tutte ovvero i Ferragnez hanno spiegato più volte che la scelta è dettata dal fatto di aprire la mentalità e metodi differenti e di dare il massimo delle possibilità ai propri figli inserendo materie e laboratori assenti nelle altre scuole.

Naturalmente, non sono mancate le inevitabili emozioni del primo giorno. I genitori vip hanno accompagnato i piccoli all’ingresso, scattando foto ricordo di un momento così importante. Per Leone e Vittoria non è stata la prima volta, ma quest’anno si sono uniti loro anche i più piccoli, come Mia e Stella che hanno varcato per la prima volta la soglia dell’asilo.

Tutti i genitori interpellati hanno sottolineato l’importanza di garantire ai figli un’educazione e una formazione di qualità in un contesto multiculturale, spendendo volentieri cifre ingenti pur di assicurare il meglio. Anche in questo, le celebrità non fanno differenza rispetto a tanti altri genitori che scelgono questa scuola d’élite.

Cosa propone la rinomata scuola internazionale

Oltre alle materie di base italiane e inglesi, i bambini dell’asilo e delle elementari potranno cimentarsi con teatro, musica, sport e attività all’aperto oltre che familiarizzare sempre più con l’inglese. Un bagaglio di stimoli che li accompagnerà nella loro crescita e da loro una sorta di impronta internazionale e preparazione a 360°.

Per le medie, sono confermati laboratori di approfondimento delle lingue straniere, di arte, scienze e soprattutto coding, programmazione e robotica, settori in fortissima espansione. Gli studenti avranno così la possibilità di scoprire precocemente le loro inclinazioni e potranno perseguirle al meglio.

La scuola garantisce strutture all’avanguardia, dalle aule multimediali ai campi sportivi, e un ricco ventaglio di corsi extra per arricchire ogni talento individuale.

Naturalmente i costi sono elevati, con rette annuali che partono da 12.000 euro per l’asilo. Ma i genitori vip, come tanti altri, non badano a spese quando si tratta di garantire un futuro luminoso ai propri figli e pertanto la St.Louise School è molto ambita e frequenta.

Queste le premesse per un anno che si preannuncia stimolante e formativo per i più piccoli rampolli dello star system e non solo. Le loro esperienze a scuola saranno per tutti una fonte di ispirazione per crescere con gioia e consapevolezza.

Nonostante la posizione dei genitori non sono previste differenze e agevolazioni e ciò garantisce anche un’educazione mirata all’uguaglianza e alla coesione. Siamo sicuri che i Ferragnez e gli altri genitori vip saranno orgogliosi nel vedere i passi avanti fatti dai loro piccoli studenti.