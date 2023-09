Carne surgelata, ecco come scongelarla in modo pratico e comodo

Sono diversi gli errori che commettiamo quando congeliamo e scongeliamo la carne. Il più grave è sicuramente ricongelare un alimento già scongelato.

Un prodotto scongelato va consumato entro la giornata e mai ricongelato altrimenti ci sarà una profilazione di batteri che sono dannosi per l’organismo. Il metodo corretto per scongelare la carne nelle prossime righe.

Congelare la carne, ecco come fare

Con gli impegni quotidiani che ci affliggono ogni giorno rimane difficile trovare il tempo per andare a fare la spesa ogni giorno comprando prodotti freschi.

Ecco perché la maggior parte delle persone cerca di comprare tutto il necessario in un’unica uscita verso il supermercato in modo da disporre in casa di tutto ciò di cui si ha bisogno.

Gli alimenti freschi però non possiamo tenerli in frigo per molto tempo perché altrimenti si rovinano e così li andiamo a surgelare sfruttando il freezer che diventa il nostro migliore amico.

Uno degli alimenti che si tende maggiormente a congelare è la carne, anche perché il suo costo non è indifferente e quando ci capitano le offerte interessanti tendiamo a farne scorta in grandi quantità.

A seconda del tipo di freezer abbiamo la possibilità di conservare gli alimenti per un periodo più o meno lungo, ce ne sono alcuni che permettono di congelare per un massimo di 3 mesi un alimento dopo di che deve essere scongelato e consumato, altri danno la possibilità di conservarli più a lungo.

Non tutti però, quando si tratta di carne conoscono i giusti metodi per scongelarla, anzi la gran parte della popolazione commette degli errori che possono rovinarne la qualità.

Uno degli errori più comuni è quello di acquistare pacchi famiglia, che ovviamente sono più economici, e congelarli con tutta la confezione.

La soluzione più utile è quella di eliminare la confezione e dividere il contenuto in porzioni più piccole da riporre poi nei classici sacchetti antigelo per la conservazione di alimenti nel congelatore.

Un esempio pratico, se abbiamo una confezione di 10 bistecche di bovino adulto e siamo solo in tre in famiglia sarà difficile che le mangiamo tutte insieme.

Quindi possiamo suddividerle in due differenti porzioni da 5 per ogni bustina, oppure in confezioni da due se non siamo soliti sempre mangiare tutti insieme.

Il metodo corretto per scongelare la carne

L’altro errore da non commettere è nella fase di scongelamento della carne. Generalmente si tende a tirare fuori al mattino la carne e a riporla in un piatto che si lascia sul tavolo della cucina per farla scongelare a temperatura ambiente.

Non è il metodo giusto. Il metodo esatto è scongelare la sera la carne, riponendola all’interno del frigorifero in un piatto e lasciandola scongelare tutta la notte. Il giorno dopo si potrà consumare tranquillamente estraendola dal frigo e cucinandola.

Un altro errore da non fare è quello di ricongelare la carne già scongelata. Una volta scongelata la carne va mangiata entro la giornata e non bisogna mai ricongelarla.

Ricongelare la carne porterebbe non solo ad un cattivo odore ma anche alla profilazione di batteri che sono dannosi per il nostro organismo, questo discorso vale per tutti gli alimenti che scongeliamo.