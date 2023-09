La nota catena di birrerie Doppio Malto ha annunciato un importante piano di sviluppo che porterà all’apertura di 12 nuovi locali nei prossimi mesi. Per supportare l’espansione, la società avvierà un massiccio programma di assunzioni volto ad integrare 300 risorse entro il 2023.

L’annuncio rappresenta un’occasione importante per molti alla ricerca di un impiego nel settore della ristorazione e della somministrazione. Le figure ricercate sono svariate e vanno dai ruoli della cucina come cuochi e aiuto cuochi a quelli di sala quali camerieri e addetti, fino a profili manageriali come i restaurant manager.

I requisiti richiesti variano in base al ruolo ma in generale non è necessario possedere titoli di studio elevati. Molte posizioni prevedono infatti il diploma di scuola media, come nel caso dei camerieri e degli aiuto cuochi, mentre per ruoli dirigenziali potrebbe essere preferibile una laurea.

Nuove assunzioni nella nota catena italiana Doppio Malto

Le assunzioni, che procederanno per tutto il 2023, serviranno sia per le nuove aperture, tra cui alcuni locali in Lombardia ed Emilia Romagna, che per aumentare l’organico degli esistenti, anche in vista di una loro espansione all’estero.

Gli interessati potranno verificare le posizioni aperte e inviare direttamente online il proprio curriculum accedendo alla pagina Lavora con noi del sito di Doppio Malto. Un’occasione da non perdere per chi desidera trovare impiego nel settore o avviare un percorso professionale in una realtà in forte sviluppo.

Come anticipato, alcune delle nuove aperture previste da Doppio Malto riguarderanno città del nord Italia come Brescia, Modena e la nota località turistica trentina di Madonna di Campiglio.

Brescia, dinamico capoluogo lombardo noto per il suo tessuto industriale, accoglierà il primo locale della catena, consentendo di rafforzare la propria presenza nell’area. Anche Modena, città dall’animo operoso e dalla grande vocazione enogastronomica, potrà godere dell’arrivo di un importante marchio della ristorazione.

Particolarmente interessante risulta poi la scelta di Madonna di Campiglio, meta vacanziera di fama internazionale. Qui Doppio Malto punta a intercettare il flusso turistico invernale ed estivo, proponendo un’offerta di qualità per il dopo-sci e la movida legata agli eventi estivi.

Oltre a queste prime città confermate, non sono escluse aperture anche in altre località di medie-grandi dimensioni, ancora in via di definizione. L’obiettivo è rafforzare la presenza su tutto il territorio nazionale ed estendere il marchio anche a nuove aree geografiche con ancora ampi margini di crescita. Un chiaro segnale di fiducia nella ripresa economica e di volontà di investire sull’Italia da parte di Doppio Malto.

Un’opportunità per molti giovani

L’ampio piano di assunzioni avviato da Doppio Malto rappresenta un’occasione importante soprattutto per i giovani alla ricerca del primo impiego. Come precisato dall’azienda, molte delle posizioni richiedono il solo diploma di scuola media superiore, abbassando così le barriere d’ingresso soprattutto per chi non intende proseguire gli studi universitari.

In particolare, ruoli come cameriere, aiuto cuoco e lavapiatti sono accessibili anche per chi ha meno di 25 anni e consentono di fare le prime esperienze lavorative in vista di una successiva evoluzione professionale. Doppio Malto punta a creare percorsi formativi interni che permettano la crescita del personale già assunto.

Entrare in una realtà strutturata come questa catena può inoltre favorire la mobilità geografica, grazie alle opportunità aperte dall’inaugurazione di nuovi punti vendita in varie regioni. Per i giovani talenti si prospettano quindi possibilità di trasferimento in un’altra città o all’estero. Un fattore da non sottovalutare in un periodo storico ancora complesso per l’inserimento lavorativo dei giovani.