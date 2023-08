Raccogli le conchiglie in spiaggia? Occhio che può costarti migliaia di euro. Ecco perché

Se sei anche tu tra quelli che raccolgono le conchiglie in spiaggia, fai attenzione. Potrebbe costarti migliaia di euro

Sono in pochissimi a sapere che le conchiglie in spiaggia non si possono raccogliere. Molte persone, infatti, hanno questa “romantica” abitudine di portarsi a casa un ricordo tradizionale dal mare, ma purtroppo questo non è permesso.

Si tratta di un’azione che viene considerata illegale, anche se molto spesso è particolarmente complicato controllare il comportamento dei bagnanti in spiaggia. Ma che cosa rischia chi decide di raccogliere le conchiglie in spiaggia per portarle a casa? Secondo la legge puoi rischiare multe salatissime.

Ecco che cosa rischia chi raccoglie le conchiglie in spiaggia

Chi raccoglie le conchiglie in spiaggia può andare in contro a pesanti conseguenze, soprattutto per le proprie tasche. La legge, infatti, prevede delle sanzioni amministrative che possono arrivare anche fino a 9.296 euro. Ma non solo conchiglie: in tutte le spiagge italiane vige infatti il divieto di raccogliere sassi e sabbia. In alcune regioni in cui vi sono particolari vincoli naturalistici, le multe possono diventare anche più salate. Una di queste è la Sardegna. Ovviamente, lo stesso divieto vale anche per i vegetali, come ad esempio piante e fiori.

Dopo una bella giornata al mare, dunque, è vietato portarsi a casa conchiglie, sabbia, sassi, fiori, stelle marine, ecc. Si tratta di un divieto. Secondo l’articolo 1162 del Codice della navigazione, chiunque prelevi materiali presenti nel demanio marittimo o nel mare territoriale, può avere una sanzione amministrativa di una cifra che va da 1549,00€ a 9.296,00€. Purtroppo, questi divieti non sempre vengono rispettati, soprattutto per via della difficoltà di effettuare controlli in loco che mirino a cogliere sul fatto i trasgressori che prelevano materiale marittimo dalle spiagge e dalle coste italiane.

In Sardegna l’amministrazione locale ha deciso di essere particolarmente severa per quei turisti (e non solo) i quali decidono di prelevare conchiglie, sassi e altro materiale dalle spiagge. La sanzione prevista è di 500€, ma può raggiungere anche i 3.000 euro nei casi più gravi. Tuttavia, le stime parlano di quintali di sabbia e conchiglie prelevate ogni anno dalle spiagge sarde e portate sulla penisola italiana. Inoltre, la Regione Sardegna emana ogni anno delle ordinanze che intimano la popolazione a non danneggiare le piante e la vegetazione sul demanio marittimo, oltre al divieto di giocare a pallone e portare il cane (se non nelle spiagge autorizzate).