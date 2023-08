Hai idea di quante volte ti caschi il cellulare per terra in un anno? Qualcuno le ha contate

Forse non le hai mai contate, ma le botte che fai prendere al tuo cellulare che ti cade sempre dalla tasca sono decisamente troppe!

Gli smartphone sono ormai diventati davvero indispensabili per le nostre vite e non potremmo farne a meno per nessuna ragione. Forse rimproveriamo i nostri figli perché ci passano troppe ore e non si staccano mai, eppure anche noi non possiamo fare a meno di controllare qualsiasi notifica ci arrivi, rispondere a quel messaggio Whatsapp, quel post su Facebook o quella nuova aggiunta nel nostro gruppo. E come faremmo mai a stare senza?

Google ci ha insegnato a non sapere più leggere le cartine e le mappe, perché ci porta ovunque vogliamo, abbiamo la sveglia, gli SMS, video, foto e qualsiasi altra cosa vogliamo. Tutto in una piccola scatoletta rettangolare da cui non ci separiamo mai e poi mai. E nonostante tutto, comunque, lo lasciamo cadere continuamente. Ci cade dalla tasca, dalle mani e speriamo sempre che lo schermo rimanga intatto.

Cellulari: ti sei mai chiesto quante volte ti cade dalla tasca in un anno? Numeri folli

Ma in tutto questo, ti sei mai chiesto quante volte ti cada in un anno? Forse ti possono sembrare poche, ma la verità è che sono davvero tantissime e questo mette in pericolo la salute del nostro cellulare, costringendoci a comprarne un altro e a spendere. Che voi abbiate un iPhone di ultima generazione da migliaia di euro, o uno smartphone più semplice e meno dispendioso, doverlo pagare di nuovo soltanto perché ci è caduto una volta di troppo, è davvero fastidioso.

Eppure, qualcuno queste volte le ha contate e pare che siano oltre 140 in un anno. Provate a ricordarvi tutte le volte in cui è caduto e vi metterete le mani nei capelli. Naturalmente il dato è spalmato diversamente a seconda delle persone: se voi siete quelle persone che tengono il telefono come fosse il proprio figlio, con tanto di cover rinforzata e pellicola ancora da togliere da quando lo avete comprato, è un conto. Quel vostro amico che non guarda nemmeno dove lo mette e a cui cade continuamente, di certo alzerà la media.

Al di là di tutti, cercate di tenere bene il telefono che vi ha accompagnato per tutto questo tempo e che contiene tutti i dati e le vostre foto. Fate attenzione a tutto quello che fate e date valore agli oggetti!