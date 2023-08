Enigma del Faraone, sarai in grado di risolverlo? Solo i geni ci riescono

Se sei un vero e proprio genio, sarai in grado di risolvere facilmente l’enigma del faraone: osserva le figure con molta attenzione.

Di test visivi ne è pieno il web, ma questo dei faraoni sta letteralmente spopolando tra tutti gli utenti del web. Questa sfida, infatti, ti permette di mettere alla prova il tuo spirito di osservazione ed attenzione non tanto rintracciando le differenze tra due immagini, ma tentando di cogliere le disuguaglianza di ciascuna illustrazione con quella originale. Davvero geniale, non trovi?

Sono già tantissime le persone che hanno voluto mettersi alla prova con questa divertentissima sfida visiva. Nessuno, però, è stato in grado di rintracciare tutte le differenze dei tre faraoni. Tu ci riesci? Hai solo 20 secondi per portare al termine il test. Se allo scadere del tempo, sei riuscito a indovinare le differenze di ciascun faraone senza nemmeno chiedere il nostro aiuto, allora vuol dire che sei un genio. In caso contrario, significa che sei entrato nel meccanismo del gioco, ma che devi solo affinare le tue abilità.

Adesso, però, basta chiacchiere: proprio ora è partito il cronometro. Osserva con attenzione il faraone originale e gli altri tre: dove sono le differenze?

Soluzione del test visivo: dove si trovano tutte le differenze

Hai osservato con attenzione il primo faraone, quello che si trova alla tua sinistra? Benissimo, allora se avrai fatto caso ad ogni sua minima sfaccettatura, non avrai assolutamente problemi a capire per quale motivo ciascun faraone successivo si differenzia da lui. Risolvere il test visivo di oggi, ti assicuriamo, non è assolutamente complicato. Come ogni cosa, però, c’è bisogno di attenzione!

Arrivati fino a questo punto del gioco, non possiamo assolutamente esimerci dal fare un po’ il punto della situazione. E capire dove si trovano tutte le differenze.