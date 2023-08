Autoradio, se la utilizzi in questo modo rischi una multa salatissima: pochi lo sanno

Prestare massima attenzione all’utilizzo dell’autoradio. Farne un uso sbagliato vorrebbe dire rischiare una multa salata

Le automobili sono, ormai, tutte predisposte ad averne una al loro interno e può essere molto utile durante i viaggi in solitaria. Ma può essere divertente utilizzarla anche in compagnia, magari cantando delle canzoni mentre ci si trova ad affrontare dei lunghi viaggi. Ma attenzione a non distrarti troppo alla guida, dato che ben 3 incidenti su 4 sono derivanti proprio da automobilisti poco attenti.

Le autoradio che si trovano nelle automobili hanno diversi tipi di comandi, ma per la massima sicurezza del loro utilizzo sono consigliati quelli sul volante o quelli vocali. Ma c’è ancora un’altra cosa a cui dover prestare attenzione, dato che potrebbe portare ad una multa salata da parte degli agenti della stradale. Si tratta del volume della musica che si ascolta all’interno dell’abitacolo.

Sempre più spesso, si notano delle automobili, specie quelle guidate dai più giovani, che sprigionano musica a tutto volume verso l’esterno. Questo è dovuto anche a degli strumenti di potenziamento delle casse e la maggior parte delle volte ad utilizzarli sono gli adolescenti. In effetti, anche le auto di piccola taglia guidate dai minorenni possono avere questi strumenti e, di solito, sono proprio loro a tenere un volume non idoneo alla circolazione.

Musica alta in auto e multe pesanti

Quando ci si trova alla guida di un’auto è necessario prestare la massima attenzione al tracciato che si sta percorrendo. In molti, purtroppo, si distraggono utilizzando lo smartphone o la propria autoradio, ma non c’è cosa peggiore da fare. Inoltre, la musica alta all’interno dell’abitacolo non consente di sentire i segnali che arrivano dall’esterno, come ad esempio il suono di un clacson che vuole avvisare di un pericolo imminente.

In particolare, le normative del Codice della Strada sono contrarie al volume troppo alto all’interno dell’abitacolo. Effettivamente, nel caso in cui un’agente della stradale fermasse un’automobile che sta infrangendo tale regolamento, allora potrebbe anche fare una multa pesante al trasgressore. Per poter comprendere se il volume è troppo alto, allora basterà trovarsi a 10 cm dall’orecchio del conducente per cercare di capire se si possono sentire i segnali che arrivano dall’esterno.

Sono sempre di più le persone che vengono multate per questo motivo, spesso ignare dell’esistenza di tale normativa. Ma il Codice della Strada parla chiaro: non si possono superare i 60 LAeq dB. In caso contrario, la multa potrebbe partire dai 41 euro, fino ad arrivare a 168 euro.