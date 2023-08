Allarme nuovi virus da aria condizionata: quali sono e come difendersi

Nuovo allarme legato ai virus da aria condizionata. Ecco quali sono e cosa bisogna fare per difendersi al meglio, così non correte più rischi

Ora che il caldo è arrivato e le temperature si stanno facendo sempre più elevate, è bene prendere le dovute precauzioni per stare meglio e non sentire troppo l’afa addosso. Sicuramente condizionatori e ventilatori sono le armi più apprezzate in assoluto, ma è bene considerare anche altri fattori come le piante che raccolgono umidità e le zanzariere per tenere le finestre sempre aperte.

Concentrandoci però sui condizionatori, ci sono alcune cose che è bene sapere. La manutenzione è infatti fondamentale, per far sì che l’aria che respiriamo non sia troppo nociva per il nostro organismo. La pulizia è fondamentale, soprattutto dei filtri. Così da togliere ogni residuo di polvere e muffa. In questi giorni si sta parlando di nuovi virus da aria condizionata che sono molto pericolosi, ecco quali sono e come difendersi al meglio.

Virus da aria condizionata, quali sono e come difendersi

Avete mai sentito parlare dei virus da aria condizionata? Si tratta di veri e propri virus che si possono trovare nell’aria che emette l’aria condizionata, in particolare quando la manutenzione non è sufficiente e ogni giorno i filtri non lavorano in maniera corretta per trattenere i germi che vengono aspirati dall’elettrodomestico. Vi consigliamo di agire in questo modo per difendervi subito, così da evitare problemi di ogni sorta.

Per riconoscerli subito, partiamo dai possibili sintomi che danno questi virus. Come per esempio il mal di gola, in particolare quando le temperature sono troppo basse. Ma anche dolori al collo e schiena, con contratture muscolari che sono molto comuni. E poi disturbi agli occhi e disturbi intestinali, con congiuntiviti, secchezza agli occhi e mal di pancia che sono sempre più comuni.

Ma cosa si può fare per risolvere? Come detto, la pulizia sistematica dei filtri è fondamentale! Andrebbe fatta almeno una volta al mese, andando a smontare il tutto e a lasciare in ammollo per circa un’oretta con dell’acqua tiepida e il sapone secco. Andate anche a pulire i bocchettoni da dove esce l’aria e tutte le componenti interne, stando attenti a non rovinare nulla. Infine, rimontate il tutto e fate partire il condizionatore. Noterete che l’aria è nuovamente pulita e potrete respirarla senza il rischio di contrarre alcun virus.