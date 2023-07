Test della personalità: scegli l’albero che più ti attira e scopri se sei una persona sincera

Sei una persona che dice sempre la verità? Non ti resta che fare questo test della personalità e scoprire quanto sei sincero con gli altri.

Dire la verità è una dote che non hanno molte persone. Una qualità che appartiene a pochi individui, quelli più coraggiosi. Questo perché ci vuole coraggio nel dire ciò che si pensa agli altri.

La verità ci permette di sentirci liberi e sereni, anche se spesso è complicata da dire, soprattutto se si tratta di persone alle quali si vuole molto bene. A volte, infatti, si tende ad omettere ciò che si pensa per evitare scontri inutili che potrebbero degenerare da un momento all’altro.

Per coloro che vorrebbero sapere se sono persone sincere, possono cimentarsi nel seguente e divertente test della personalità. Tutto quello che bisogna fare è scegliere un albero dei tre che si vedono nell’immagine in alto. La risposta dirà quanto si è sinceri.

Test della personalità, risposte dei 3 alberi della verità

Il test della personalità mette davanti tre alberi della verità. L’obiettivo è quello di scegliere uno dei tre per sapere quanto si è sinceri. La scelta deve arrivare in base al colore e alla forma che colpiscono di più e poi leggere le risposte.

Albero 1: Per coloro che scelgono il primo albero non dicono mai la verità. La sincerità non fa per loro, seguono i loro impulsi e non gli importa se feriscono qualcuno. Sono persone scaltre nel dire bugie ed è difficile beccarli. Si tratta di persone che sanno perfettamente come mentire guardando negli occhi e sanno manipolare ogni tipologia di personalità. Tra l’altro, riescono a mantenere un’ottima reputazione e nessuno ha dubbi su di loro.

Albero 2: Le persone che scelgono il secondo albero dicono la verità anche troppo spesso. Per loro la sincerità è tutto, la scelgono sempre e comunque, soprattutto per non rimanere intrappolati nelle bugie. Stiamo parlando di individui che vedono nella verità l’unica scelta ed evitano in tutti i modi le conseguenze che potrebbe portare l’omissione di una cosa.

Albero 3: Le persone che scelgono il terzo albero vivono di strategie e quindi dicono la verità solo quando è necessario. Queste persone hanno un perfetto spirito di osservazione e cercano di non commettere errori. Per loro va bene anche dire delle mezze verità e cercare di aiutare gli altri attraverso l’empatia.