Se i tuoi occhi hanno questo particolare corri dal medico: può essere sintomo di tumore allo stomaco

Un particolare sintomo riguardante gli occhi potrebbe essere la spia di un problema allo stomaco molto serio. Vediamo di cosa si tratta.

Il nostro corpo ci manda spesso segnali di ciò che non va, come se si accendessero alcune spie di una macchina. A volte, però, questi segnali non sono direttamente correlati alla parte del corpo in cui si manifestano, tutt’altro. È bene quindi prestare attenzione a qualsiasi strano fastidio o dolore che possiamo provare, o anche a particolari manifestazioni quali il cambio di colore di pelle o occhi.

Se sono problemi di natura persistente, e che quindi si presentano e permangono per molto tempo, è bene consultare il parere di un medico. In questo modo si potrà effettuare una diagnosi precisa della natura del problema e individuare il trattamento migliore per risolverlo. Non sottovalutate mai i segnali che manda il vostro organismo.

Come detto, prestate particolare attenzione a cambiamenti repentini che possiamo vedere sul nostro corpo, come manifestazioni cutanee (noduli o cambio del colore della pelle) od oculari. Uno degli esempi che si possono fare a riguardo è l’ittero. Non sapete cos’è? Vediamolo insieme, perché questa particolare condizione potrebbe nascondere problemi ben più gravi.

Ittero e tumore allo stomaco: come sono correlati?

L’ittero è una colorazione giallastra che alcuni tessuti come pelle, sclera oculare e altri tessuti possono manifestare in presenza di un problema a livello epatico o intestinale. Il colore giallastro tipico di una condizione itterica, infatti, è dato dalla bilirubina, un pigmento giallo-rossastro contenuto nella bile. Quest’ultima contribuisce alla digestione e consente l’eliminazione di scarti del nostro organismo, come ad esempio i farmaci, e viene prodotta dal fegato.

Se quindi notiamo le sclere degli occhi giallastre, potrebbe essere il segnale che il fegato non funziona a dovere e potrebbe esserci un problema. La bilirubina, infatti, può finire nel sangue e dare questa particolare colorazione agli occhi o alla pelle. In particolari condizioni, ben più gravi, la presenza di ittero potrebbe essere la spia di un tumore allo stomaco. Se particolarmente esteso, il tumore può ostruire i dotti biliari, ostruendo il normale flusso della bilirubina dal fegato all’intestino tenue. C’è da dire che questa condizione è molto rara, e spesso l’ittero è sì la spia di un problema, ma molto meno grave e trattabile.

Se però notate un cambiamento di questo genere non esitate ad andare dal medico, cosicché si possa eseguire un’analisi completa sulla vostra condizione e procedere con la terapia più adeguata. Non prendete sotto gamba i segnali che manda il vostro corpo. Ascoltatelo con attenzione, vivrete senz’altro meglio.