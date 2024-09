Che beffa: se hai un mutuo così, rischi controlli dell’Agenzia Entrate

Arriva una beffa per tutti quelli che hanno un mutuo che abbia queste caratteristiche: arrivano i controlli da parte di Agenzia delle Entrate.

Allo stato attuale delle cose è noto che nel momento in cui si vuole acquistare casa la principale soluzione a nostra disposizione per un simile investimento è necessariamente quella rappresentata dal mutuo. Senza, infatti, per quelli che sono i costi del mercato immobiliare attualmente, è praticamente impossibile riuscirci. Si tratta di un aspetto per niente secondario, dal momento che è un tema sempre molto delicato questo, soprattutto per le difficoltà che si nascondono dietro di esso.

E’ un dato di fatti, infatti, che oltre alle garanzie da fornire alla banca, un altro aspetto centrale è quello di valutare bene la situazione per quel che riguarda gli interessi da pagare. Dal punto di vista economico, infatti, il mercato immobiliare sta vedendo il valore degli immobili andare verso il basso in maniera importante, ma allo stesso tempo stanno aumentando i tassi di interesse. Adesso, però, si aggiunge una nuova grana. Stanno arrivando dei controlli di Agenzia delle Entrate per mutui con queste caratteristiche. Andiamo a vedere di che si tratta.

Controlli di Agenzia delle Entrate su questi mutui

L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha puntato i riflettori in maniera importante sui mutui che hanno un valore superiore a quello dell’immobile acquistato. Questo principio, già affermato, è stato consolidato ancora di più dalla sentenza 18866 del 10 luglio 2024. Il mutuo, infatti, non può superare l’80% del valore dell’immobile, dal momento che in caso di inadempienza il pignoramento può riguardare un bene del valore superiore alla cifra data.

L’eccezione, ovviamente, è data nel momento in cui vengono date delle garanzie particolari, come nel caso delle tutele che arrivano ad parte dello Stato. In tal senso, la Corte di Cassazione ha deciso che quando la valutazione dell’immobile è inferiore rispetto alla cifra data in mutuo, allora l’Agenzia delle Entrate può presumere che ci siano delle irregolarità. Capita, di tanto in tanto, che ci siano degli accordi tra le parti per ragioni di natura fiscale al fine di sottostimare il valore dell’immobile. Andiamo a vedere perché è il Fisco a fare questi controlli. Attenzione ai rischi di rate non pagate del mutuo.

Agenzia delle Entrate e controlli sul mutuo: ecco perché

Sottostimare il valore dell’immobile è un modo molto diffuso per cercare di evadere le imposte. Per questo motivo, il fisco controlla, dal momento che potrebbero esserci a tutti gli effetti delle condizioni per parlare a tutti gli effetti di evasione fiscale. Presta molto attenzione, dunque, a questa tipologia di mutuo.