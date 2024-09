“Con chi chatta su WhatsApp”: il trucchetto per scoprirlo in meno di un minuto

È possibile leggere le chat di WhatsApp di un’altra persona? Esistono numerosi trucchi da mettere in pratica per farlo.

“Con chi starà chattando?“, quando si vive una relazione può capitare di vedere l’altra persona distratta, magari immersa in una conversazione su WhatsApp. Provare l’irrefrenabile curiosità di sapere di cosa, o meglio, con chi parla è norme.

Il più delle volte, si tratta di un desiderio momentaneo, poi il rispetto della privacy dell’altro ha la meglio.

Tuttavia, se nella coppia si innescano dubbi significativi riguardo alla lealtà o trasparenza della relazione, o ancora ci si sente inadeguati e si teme di essere abbandonati, resistere potrebbe non essere così semplice.

Come spiare le chat del partner ner su WhatsApp

Quando si teme per la fedeltà del partner si potrebbe essere tentanti di spiare il suo cellulare, magari appropriandosi del dispositivo in un momento di distrazione per installare un app spia. Queste applicazioni sono in grado di monitorare ogni attività svolta sullo smartphone della vittima, inclusi i messaggi inviati su WhatsApp.

Negli ultimi anni sta diventando sempre più frequente l’utilizzo di WhatsApp Web, si tratta di uno strumento estremamente pratico per utilizzare l’applicazione di messaggistica su PC, ma può essere facilmente sfruttato per violare la privacy altrui.

Riuscendo a prendere il controllo dello smartphone del partner anche solo per pochi secondi, si potrebbe configurare WhatsApp Web sul proprio computer e spiare tutte le tue chat. La funzione “Resta connesso” consente infatti di mantenere l’accesso anche quando lo smartphone è lontano dal computer, in questo modo si potrebbe anche scoprire un eventuale tradimento.

Quando il partner possiede un dispositivo iOS la situazione si fa più complicata. Questi dispositivi possiedono infatti un MAC Address, ovvero un codice unico di 12 cifre che identifica ogni dispositivo in grado di connettersi alla rete. WhatsApp utilizza questo codice, insieme al numero di telefono, per identificare univocamente gli utenti.

Tuttavia, se si riesce a clonare il MAC Address è possibile sostituirsi al partner e accedere alle sue chat da un altro dispositivo, visualizzandole come se fosse il legittimo proprietario.

Tuttavia, è bene sottolineare che controllare il telefono del partner senza il suo consenso è un atto illegale e può comportare gravi conseguenze legali. La legge, infatti, tutela la privacy e la riservatezza delle comunicazioni.

Spiare il cellulare di un’altra persona, accedendo a messaggi, email o chat, può configurare diversi reati. Tra questi, l’accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (punito con reclusione fino a 3 anni) e la violazione di corrispondenza (punita con reclusione fino a 1 anno e una multa). Inoltre, anche qualora si dovesse trovare la prova di un’infedeltà da parte del partner va ricordato che le prove ottenute illegalmente non possono essere utilizzate in tribunale, ad esempio in casi di separazione o divorzio​.