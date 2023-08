Scoprire un tradimento: arriva il metodo infallibile e WhatsApp non c’entra niente | In un secondo

Ecco come scoprire se il tuo partner ti sta tradendo in un modo alquanto non convenzionale, ma molto semplice.

Partiamo da un presupposto: scoprire un tradimento non è semplice, ma possono esserci dei segnali che possono farci intuire che l’altra persona non ci sia fedele.

Per chi lo subisce, un tradimento oltre a essere doloroso è anche una profonda mancanza di rispetto, tra l’altro difficile da perdonare. Ma come detto, scoprirlo non è facile, ma possono esserci dei segnali che possono farci capire che il partner potrebbe tradirci.

In molti si servono di whatsapp per provare a capire se l’altro potrebbe tradirli, ma questa volta non c’entra nulla la ben nota piattaforma di messaggistica.

Una cosa, però, è certa. Se una persona ci tradisce, lo percepiamo. È sfuggente, potreste anche ritrovarvi a scoprire una serie di bugie, e queste ultime possono già essere un segnale che, in linea generale, vi trovate di fronte a una persona non sincera.

Vi accorgerete che il partner è distratto, trascorre molto tempo al telefono, oppure non condivide più cose con voi. E poi, il metro di misura più importante, è il vostro sentire. Raramente accade che il sentire possa sbagliare.

Scoprire un tradimento: il trucco semplice ed efficace

Un consiglio su come scoprire un tradimento viene da Daniel Hentschel, un noto tiktoker, seguito da oltre 1 milione di persone.

Daniel ha un profilo in cui svela trucchi e offre consigli su come far innamorare una persona di te, come incontrare nuove persone, baciare bene, restare impressi ai propri ex, ecc.

Uno degli ultimi video che ha fatto parla di “come scoprire se il tuo partner ti tradisce”. Il metodo sarebbe infallibile ed è facile da mettere in pratica, vi basterà procurarvi una bottiglia.

Dopo aver preso la bottiglia d’acqua, per fare in modo che il tutto sia credibile, bevetene un po’. Il tittoker suggerisce di fingere di trovare tale bottiglia nell’auto del vostro partner, e ditegli/le: “Ecco la tua bottiglia”.

Se l’altra persona non vi nasconde niente, vi dirà che non è sua, e che non sa di chi sia. Ma se vi sta ingannando, spiega Hentschel, fingerà, al contrario, che la bottiglia sia sua.

Ergo, un trucco semplice semplice che potrebbe indicare che l’altro vi tradisce, senza perdere tempo a spiare il cellulare o altre azioni più complesse, cercando di scoprire la verità.