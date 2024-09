Bollette gas, in quali orari conviene accenderlo per risparmiare?

Anche se non tutti lo sanno, c’è un modo importante per risparmiare in bolletta: ecco a che ora conviene accendere il gas e cosa sapere.

Anche se non tutti lo sanno, ci sono delle difficoltà oggettive con le quali le famiglie stanno facendo i conti in Italia ormai da diversi anni. Gli stipendi, infatti, non sono adeguati per tener botta in un contesto così delicato, dal momento che nella migliore delle ipotesi sono fermi, mentre nella peggio addirittura sono al ribasso. Con i costi che, invece, crescono e lievitano senza apparente soluzione di continuità, va da sé che le prospettive si fanno davvero molto delicate. In questo modo, tutte le spese che le famiglie devono affrontare possono diventare un duro colpo per le loro finanze.

Tra le spese a cui tutti quanti noi vanno incontro non si possono non annoverare le bollette. Per come è conformata la nostra società, infatti, è impossibile immaginare di vivere senza la corrente elettrica o senza il gas. In tal senso, però, anche se non tutti lo sanno, c’è un metodo per risparmiare in bolletta per quel che riguarda, appunto, l’utenza del gas. Quello che bisogna conoscere in via preventiva, per così dire, vale a dire il principio che va sotto il nome di fascia oraria. Andiamo a vedere nel dettaglio come fare, dunque, augurando una buona lettura a tutti.

Risparmiare in bolletta: ecco come fare

L’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha diviso, in relazione ai consumi del gas, la settimana in tre fasce orarie. La fascia 1 copre dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 19.00, mentre la fascia 2 riguarda lo spazio tra le 7 e le 8 del mattino e tra le 19 alle 23 dal lunedì al venerdì, a cui si aggiunge poi il sabato dalle 7 alle 23. Chiudiamo con la fascia 3, che comprende le ore notturne, i giorni festivi (come la domenica) e le ore notturne dal lunedì al sabato dalle 23 alle 7.

Nella fascia 1, quella in cui ci sono maggiori consumi, aumentano i costi anche per l’ente di gestore, con il prezzo in bolletta che sale in maniera inevitabile anche per l’utente. Per questo motivo il modo migliore per risparmiare in bolletta è accendere il gas nella fascia oraria 3 o, al più nella seconda. Di notte, infatti, essendoci meno domanda si abbassano i costi. A proposito di risparmio in bolletta, ecco come fare col condizionatore.

Risparmiare in bolletta gas: consigli utili

Un altro metodo da tenere in considerazione è quello relativo al tenere sempre sotto controllo le tariffe che vengono offerte dai vari fornitori. E’ importante, infatti, cercare la giusta offerta per quelle che sono le proprie esigenze.