Trucco condizionatore: scopri in quali orari conviene accenderlo

Forse nessuno te l’ha mai detto prima dora, ma c’è un trucco per risparmiare sul condizionatore: accendilo solo a questi orari.

Sopravvivere alle alte temperature estive nel nostro Paese è ormai diventata un’impresa! Per fortuna che durante la bella stagione vengono in nostro soccorso ventilatori e condizionatori. L’altro lato della medaglia, però, è che questi dispositivi tendono a consumare molta corrente elettrica e di conseguenza fanno lievitare drasticamente le bollette.

Ma niente paura, perché forse non lo sai, ma c’è un trucco che si può usare per risparmiare sul condizionatore. Basta azionarlo in determinate fasce orarie per riuscire a contenere la spesa a fine mese.

Bando quindi alle ciance e scopriamo subito quando conviene accendere questo elettrodomestico e come fare per non ritrovarsi a spendere un occhio della testa in elettricità.

Trucco condizionatore: in quali orari è più conveniente accenderlo se vuoi risparmiare

Non tutti lo sanno, eppure è possibile adottare numerosi stratagemmi in estate per utilizzare il condizionatore in casa senza ritrovarsi a dove pagare bollette salatissime a fine mese. Come? Per prima cosa, occorre scegliere un elettrodomestico di nuova generazione e di classe energetica A o superiore. In secondo luogo, è buona norma installare l’apparecchio in punti strategici, così da riuscire a rinfrescare la maggior parte della superficie delle stanze.

Ancora, ricordati di chiudere porte e finestre quando il condizionatore è acceso e di impostarlo correttamente, sfruttando anche la funzione ‘deumidificatore’ che di norma permette un notevole risparmio. Evita infine di lasciarlo attivo di notte (ne trarrà beneficio anche la tua salute fisica) e spegnilo quando non è strettamente necessario. Al suo posto, puoi sempre utilizzare un normale ventilatore.

Ma al di là di queste accortezze, per dimezzare la bolletta della corrente occorre soprattutto fare attenzione alle fasce orarie in cui il condizionatore viene acceso. Il consiglio è quello di attivarlo solo nelle ore più calde della giornata, quando il sole è alto e batte forte sulle pareti della stanza. Passato l’orario più critico, puoi spegnerlo ed usare degli altri trucchetti per non disperdere l’aria fresca accumulata.

Bisogna tuttavia tenere conto che in realtà la corrente costa di meno dalle 19 di sera alle 8 del mattino. Pertanto, qualcuno preferisce accendere il condizionatore soltanto in questa parte della giornata. Una buona soluzione potrebbe quindi essere quella di attivare l’aria condizionata per poco tempo di giorno e, se necessario, un po’ più la sera e poi cercare di mantenere costante la temperatura in casa con gli stratagemmi sopra indicati.