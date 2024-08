Se proprio devi tagliare un costo, parti dal frigorifero: con questa impostazione dimezzi la bolletta

Con un trucco molto semplice, è possibile ridurre i consumi del frigorifero e far scendere i costi in bolletta: vediamo come metterlo in pratica.

Alzi la mano chi negli ultimi mesi non ha dovuto fare i conti con i rincari. Questa situazione ha portato chiunque a rivedere acquisti e spese. Sono tantissimi quelli che stanno facendo diverse rinunce, fare la spesa per molti è diventato un problema e mettono dentro il carrello solo il necessario.

Sono tantissimi anche quelli che chiedono consiglio su come risparmiare con gli elettrodomestici, alcuni dei quali non si può fare a meno di utilizzarli e fra questi troviamo: la lavatrice, il congelatore e, infine, il frigorifero. Proprio su quest’ultimo vogliamo concentrarci e parlarvi di una funzione che potrebbe portare a dimezzare i consumi in bolletta. Vi sveliamo tutto quello che si può fare, non perdetevi nessun passaggio, così da scongiurare spiacevoli inconvenienti.

Utilizzare il frigorifero e risparmiare è possibile

In casa se c’è proprio un elettrodomestico che non può mancare quello è proprio il frigorifero. Indispensabile per mantenere nel tempo i nostri cibi. Purtroppo, però, il consumo potrebbe incidere notevolmente sulla bolletta, per questa ragione oggi abbiamo intenzione di parlarvi dei consigli che danno gli esperti.

Non preoccupatevi, nulla di così complicato e l’elettrodomestico continuerà a lavorare al massimo delle sue potenzialità. A tal proposito, è bene dire che non bisognerebbe mai riempire troppo l’elettrodomestico, così si sforzerà troppo e di conseguenza l’energia impiegata sarà maggiore. Gli alimenti vanno conservati in ordine e non devono essere posizionati a caso, così l’aria potrà circolare in totale libertà e non ci sarà nessun ostacolo.

Altri consigli per risparmiare in bolletta

Risparmiare è possibile, anche quando si utilizzano gli elettrodomestici, l’unica accortezza prestare attenzione, ad esempio agli orari di utilizzo della lavatrice. Molti commettono lo stesso errore, quando si tratta del frigorifero: lasciare per troppo tempo lo sportello aperto. In questo modo il consumo di kW sarà eccessivo e farà lievitare il costo in bolletta. Inoltre, se abbiamo preparato una pietanza sarebbe opportuno non collocarla ancora dentro il frigo, specie se ancora calda, sarebbe opportuno invece attendere, chiuderla ermeticamente e in seguito collocarla dentro il frigorifero.

A volte, si sottovaluta un aspetto importante e questo riguarda le bottiglie, quest’ultime dovranno essere chiuse perfettamente, perché anche in questo caso si può creare umidità all’interno del frigorifero, condizione che porta il nostro elettrodomestico a consumare ancora di più. Adesso passiamo al trucchetto che in casa potrebbe fare la differenza, avete presente la manopola presente all’interno del frigorifero? Questa potrebbe giocare un ruolo fondamentale soprattutto quando si parla di consumi. I gradi impostati non andrebbero mai sottovalutati, infatti, questi dovrebbero trovarsi tra 1 e 4. Il motivo è semplice si potrà a risparmiare oltre il 5% di energia. Insomma bastano pochi secondi per ottenere grandi risultati.