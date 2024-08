WhatsApp, addio alla ‘seccatura’ più grande: la nuova funzione cambia tutto

Whatsapp, grande novità in arrivo per tutti gli utenti: addio al fastidioso imprevisto, ecco cosa cambierà.

È l’iconica app dal logo verde dalla quale nessuno oramai riesce a separarsi. L’arrivo di Whatsapp sui nostri dispositivi ha rappresentato una vera e propria svolta, cambiando per sempre il modo di comunicare. Si tratta di un’app di messaggistica istantanea semplice da utilizzare e, pertanto, alla portata di tutti, che consente di metterti in contatto con un gran numero di persone in pochi secondi. Anche su questa piattaforma, però, potrebbero nascondersi diverse insidie.

La buona notizia è che è in arrivo una nuova funzione in grado di risolvere uno dei problemi principali per chi utilizza spesso questa app. Una funzione che salvaguarda ancora più dettagliatamente la sicurezza e la privacy degli utenti, priorità assolute per i creatori della piattaforma. Ecco cosa potrà accadere a breve e come si alzerà ulteriormente il livello di protezione per quanto riguarda le conversazioni.

Whatsapp, arriva una nuova funzione che risolve un grosso problema: le novità

Comoda, pratica, veloce. Che sia per ragioni professionali o semplicemente per tenersi in contatto con gli amici e i parenti, nessuno oramai rinuncia a Whatsapp. Non a caso parliamo di una delle applicazioni più scaricate e utilizzate al momento, ma c’è un “ma”. Anche questa piattaforma, seppur utile e funzionale, può arrecare diversi fastidi a chi la utilizza, soprattutto in ambito lavorativo. A chi non è mai capitato di ricevere messaggi da numeri sconosciuti e continui spam? Tutto questo potrebbe finire molto presto.

Col fine di preservare ulteriormente la sicurezza e la riservatezza degli utenti, gli sviluppatori di Whatsapp stanno lavorando ad una nuova funzione che potrebbe bloccare una volta per tutte i messaggi molesti. Al momento la funzione per contrastare lo spam è ancora in una fase iniziale, come riporta Il Giornale, ma tutto fa pensare che il progetto vada a buon fine e che i test portino ad ottime conclusioni. Secondo le prime indiscrezioni, la novità dovrebbe bloccare in modo assolutamente automatico i messaggi provenienti da numeri sconosciuti, non presenti cioè nella rubrica dell’utente.

Per attivare la funzione anti-spam, basteranno poche mosse, accedendo direttamente alla sezione privacy delle impostazioni di Whatsapp. Un ulteriore passo avanti per un’applicazione in continua crescita, la cui priorità è che gli utenti possano navigare sulla piattaforma in modo tranquillo, senza fastidi e, soprattutto, senza il rischio di inciampare in qualche truffa (sempre più frequenti).