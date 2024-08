Altra grande novità WhatsApp in arrivo: svolta epocale

È in arrivo un’altra incredibile novità per gli utenti di WhatsApp: a breve sull’applicazione sarà possibile fare anche questo.

WhatsApp è senza dubbi una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo. Il suo avvento ha letteralmente trasformato il nostro modo di comunicare. Se in passato infatti per contattare amici e parenti bisognava scrivere sms e fare telefonate, grazie a WhatsApp è sufficiente un semplice clic per chiamare, chattare e inviare audio, foto, video, contatti, posizioni, documenti e chi più ne ha più ne metta.

Ma non è tutto, perché gli sviluppatori dell’app sono costantemente al lavoro per rendere l’esperienza degli utenti sempre più completa e soddisfacente.

A tal proposito, a breve sarà possibile sfruttare anche una nuova incredibile funzione. Ecco di che cosa si tratta.

WhatsApp, cambia tutto: in arrivo un’altra incredibile novità

Come abbiamo anticipato poco fa, gli sviluppatori di WhatsApp sono attualmente al lavoro per introdurre una nuova incredibile funzione, finalizzata ad incrementare il livello di sicurezza e privacy dell’applicazione. A breve sarà di fatto possibile usare un username e un pin che renderanno ancora più sicure le attività online.

In particolare, l’username permetterà agli utenti di chattare con chiunque senza esporre i propri dati sensibili, come ad esempio il nome, l’immagine personale e il numero di telefono, che continuerà ad essere visibile solo per i contatti autorizzati.

Il pin, invece, altro non è che un sistema di sicurezza avanzato e opzionale, che consentirà alle persone di entrare in contatto solo con chi desiderano, riducendo il rischio di spam e chat indesiderate. In partica, consiste in un codice facoltativo di quattro cifre scelte dal proprietario dell’account, che dovrà essere inserito da tutti coloro che vogliono avviare una conversazione con l’utente in questione. Ciò significa, quindi, che si potrà essere contattati solo da chi è in possesso del suddetto pin. Si ricorda tuttavia che il codice di sicurezza non sarà richiesto per le chat già avviate in passato.

Insomma, grazie a queste due nuove funzioni si potrà gestire e personalizzare la propria esperienza su WhatsApp, scegliendo in prima persona il livello di privacy che si vuole adottare. Le opzioni, fortemente volute dagli utenti, sono ad oggi già disponibili su altre piattaforme come Telegram. Per il momento però non sappiamo con certezza quando verranno rese disponibili anche su WhatsApp.

Attualmente sono in fase di sviluppo. In seguito dovranno essere testate. Pertanto, il rilascio delle nuove funzioni avverrà prima per un gruppo ristretto di utenti che utilizzano la versione beta dell’applicazione. Successivamente, verranno estese anche a tutti gli altri. Ciò potrebbe dunque avvenire nel corso dei prossimi aggiornamenti, salvo particolari imprevisti.