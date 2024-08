La tua Tv è compatibile col nuovo digitale terrestre? Verifica così

In vista delle novità che riguardano il digitale terrestre, è importante sapere se il proprio televisore è compatibile: ecco come verificarlo.

La televisione, sin dalla notte dei tempi in cui essa è nata ed ha emesso, metaforicamente parlando, i primi vagiti. Si tratta di uno strumento che svolge il ruolo, per così dire, dell’antico focolare domestico, vale a dire quello di elemento attorno al quale si riunisce tutta la propria famiglia. Soprattutto di sera, può essere estremamente stimolante guardare qualcosa tutti insieme, per poi discuterne. O può essere anche una compagnia in serate in solitaria ed una preziosa alleata, in determinati contesti, per il nostro sonno. Se, a distanza di anni, conserva la sua centralità, un motivo ci sarà.

Esso è da ricercare nel fatto che si è costantemente innovata ed ha migliorato la propria proposta. In tal senso, il digitale terrestre ha rappresentato la grande novità degli ultimi anni, insieme all’arrivo delle smart TV. Vale a dire quei dispositivi che hanno un sistema operativo e che possono permettere la fruizione di piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video o Disney +. Da questo punto di vista, è in arrivo il nuovo digitale terrestre e non sarà compatibile con tutti i televisori. Importante, in tal senso, vedere se anche la tua televisione è compatibile oppure no. E verificarlo è davvero molto facile.

In arrivo il nuovo digitale terrestre: la tua TV è compatibile?

L’attuale DVB-T sarà sostituito dal DVB-T2 a partire dal primo settembre del corrente anno. Le novità in questione riguarderanno praticamente tutti i canali della RAI ma, ovviamente, non tutti i dispositivi saranno compatibili con questa nuova modalità di trasmissione, come si suol dire. In tal senso, ci sono delle date da tenere in considerazione per le tue valutazioni. Tutti i dispositivi acquistati a partire dal 22 dicembre del 2018 saranno adatti, ma c’è anche un altro metodo per verificare e fugare ogni dubbio.

Bisognerà controllare il manuale o la scheda tecnica del proprio televisore: se è presente l’indicazione DVB-T2 e HEVC, allora si potrà procedere senza dover acquistare una nuova televisione o un decoder adatto. Potrebbe, però, capitare di smarrire questi fogli. Anche in questo caso non c’è da temere, ma prima di vedere come fare ti ricordiamo i rischi dell’ultima truffa che si sta diffondendo.

Come verificare se la TV è compatibile con il digitale terrestre

Nel momento in cui non si è più in possesso del manuale o della scheda tecnica basterà digitare il canale 200. Nel momento in cui compare la scritta “Test HEVC Main10”, allora il televisore è compatibile. Nel caso in cui dovesse fallire anche questo test, allora si potrà utilizzare come riferimento il canale 558, dove viene trasmesso Rai Sport test HEVC. Se si vede, allora non ci sono problemi. Chiudiamo ricordandoti questi oggetti che smagnetizzano il bancomat.