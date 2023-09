La nuova truffa che circola sul web: ecco come tentano di raggirarti

I tentativi di raggiro online continuano ad evolversi e le tecniche dei cybercriminali diventano sempre più sofisticate. L’obiettivo privilegiato rimane Amazon, il colosso dello shopping digitale tra i più noti al mondo e per questo bersaglio facile per i pirati informatici. L’ultima ondata di frodi digitali che sfruttano il nome di Amazon è particolarmente insidiosa perché molto subdola. La modalità di truffa sul web è in costante cambiamento.

Gli esperti di sicurezza informatica hanno analizzato centinaia di messaggi di posta elettronica, sms e post sui social media identificati come elementi di campagne truffaldine. In tutti i casi il modus operandi è simile: gli utenti vengono contattati e invitati a ricevere pacchi gratis o a un “imballaggio di prodotti non ritirati” da acquistare a prezzi stracciati, a fronte del pagamento di pochi euro.

Nuova truffa Amazon scoperta sul web

Nella realtà dei fatti, dietro queste comunicazioni si cela sempre un tentativo di phishing ben congegnato, dove i link presenti portano a siti clone all’apparenza identici a quello ufficiale di Amazon. L’obiettivo è rubare ai malcapitati di turno dati personali e finanziari. Sono bastati pochi clic infatti ai malviventi per svuotare carte di credito e conti correnti, una volta che le vittime hanno inserito i propri dettagli nelle false pagine.

Per evitare di incappare in queste truffe digitali è importante che gli utenti siano dotati di un minimo di capacità di discernimento ed educazione informatica. Amazon stessa mai utilizza canali come Whatsapp, sms o social per promuovere offerte e non richiede aggiornamenti dei metodi di pagamento se non correlati ad acquisti effettuati.

Attenzione anche all’indirizzo email indicato dell’autore del messaggio sospetto: solo quelli che terminano con @amazon.it sono certamente originali. Analogamente il dominio internet dei link forniti deve iniziare per forza con https://www.amazon.it/ oppure l’equivalente del Paese di riferimento.

Queste semplici verifiche possono evitare inciampi con inevitabili conseguenze economiche. Con un atteggiamento prudente e la capacità di approfondire elementi che appaiono dubbi, anche gli utenti meno esperti possono salvaguardare i propri dati dai criminali del web e le proprie finanze dalle grinfie di abili truffatori virtuali. Informazione e consapevolezza digitale restano le armi più efficaci contro cyber-minacce in continua evoluzione.

Tecniche utilizzate sul web dei truffatori

I truffatori del web sanno come insinuarsi nella vita delle persone sfruttando le debolezze umane e gli automatismi digitali. Una tecnica molto usata è il phishing tramite email o sms che sembrano provenire da istituti noti per indurre gli utenti a cliccare su link dannosi. Così i pirati informatici possono appropriarsi di dati sensibili o installare malware.

Un altro espediente è il catfishing, ovvero la creazione di profili social accuratamente costruiti per guadagnare fiducia e poi truffare con bugie. Spesso i truffatori si spacciano per amici di amici o pretendono corteggiamenti virtuali, solo per derubare poi le vittime sotto false promesse d’amore.

Non mancano annunci di posti di lavoro falsi, con la scusa dei colloqui da sostenere online, finalizzati in realtà a estorcere somme di denaro. Così come cloni di siti famosi mirano a copiare le grafiche di e-commerce o home banking per carpire dati finanziari con la scusa di acquisti o accessi.

Un altro raggiro frequente prevede la ricezione non voluta di merci, spacciate per resi da pagare, oppure telefonate di sedicenti operatori che, fingendo problemi con utenze e carte, sono in realtà alla ricerca di codici per prosciugare conti. Anche cavilli burocratici come la “verifica utente” sono solo esche per sottrarre denaro.

A cadere vittime dei truffatori del web sono spesso persone troppo fiduciose o bisognose di aiuto, che trovano facili manipolatori pronti ad approfittarne con la tecnologia dalla loro parte.