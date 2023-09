Bonus energia e carburanti, cosa devi assolutamente sapere: 5 domande frequenti

Il bonus energia e carburanti è un’agevolazione che interessa un gran numero di cittadini italiani. Ecco tutte le novità a esso riguardanti.

Crisi; rincari; aumenti e difficoltà economiche: quante volte, negli ultimi tempi, abbiamo sentito ovunque pronunciare queste parole? Oramai, non si fa che parlare d’altro, e più il tempo passa, più la situazione attuale non fa che continuare a preoccupare tutti gli italiani. Molte famiglie, infatti, si trovano in serie difficoltà per ciò che concerne l’aspetto economico della loro vita. Per questo motivo, non hanno altra scelta se non quella di risparmiare quanto più possibile.

Anche l’arte del risparmio, però, al giorno d’oggi è diventata un’attività difficile da praticare, perché i rincari del momento non riguardano solamente beni superflui dei quali si può tranquillamente fare a meno, ma anche e soprattutto quelli di prima necessità. Fare la spesa e pagare le bollette, ad esempio, sono cose delle quali non si può in alcun modo fare a meno, eppure, i rincari hanno colpito maggiormente proprio il settore alimentare e quello delle utenze. Tuttavia, fortunatamente, lo stato ha subito cercato di accorrere in aiuto di tutti quei cittadini che si trovano in maggiore difficoltà.

Uno dei primi provvedimenti presi dal governo è stato quello inerente all’erogazione di un bonus legato alle spese di luce e gas destinato, ovviamente, agli italiani il cui reddito non permette di coprire tranquillamente neanche le spese fisse mensili. Che cosa c’è da sapere di nuovo a riguardo? Che cosa prevedere il nuovo decreto “Aiuti” varato nell’ultimo consiglio dei Ministri? Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

Tutte le novità sul bonus energia e carburanti

Sono anni oramai che l’aumento dei prezzi continua a perseguitarci, ed è inutile negare che, per questo motivo, la vita di tutti noi è profondamente cambiata. Per fortuna, da parte del governo non sono mancati bonus e agevolazioni a favore di tutti coloro i quali si trovano in maggiori difficoltà economiche. E tra gli aiuti messi a disposizione dallo stato, vi è anche quello inerente alle utenze di luce gas. Esso prevede una scontistica sulle bollette di tutti i cittadini che ne hanno fatto richiesta. Aiuto che, nell’ultimo consigli dei Ministri, è stato nuovamente prorogato.

Ad oggi, hanno diritto a tale agevolazione non solo tutti i cittadini con un ISEE pari o inferiore a quindicimila euro, ma anche i percettori di reddito e di pensione di cittadinanza, e i nuclei familiari in cui è presente un membro con disabilità è che richiede l’utilizzo di macchinari salvavita.

Che cos’è e a quanto ammonta il contributo extra

Tuttavia, la proroga del bonus sociale inerente alla corrente elettrica per chi già lo possiede non è l’unica novità. Per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, infatti, è previsto un ulteriore contributo extra il quale, tra le altre cose, subentrerà al posto del bonus riscaldamento.

Il bonus energia e carburanti verrà erogato direttamente sulla carta “Dedicata a te”, potrà essere utilizzato per l’acquisto di beni di prima necessità e alimentari, e il suo importo varierà in base al numero dei membri del nucleo familiare. In linea di massima, la cifra si aggirerà intorno ai settanta euro.