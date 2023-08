Pancia piatta, l’allenamento a portata di tutti: minimo sforzo e risultato assicurato

Scopri qual è l’allenamento super semplice e veloce che può garantirti la pancia piatta. Il risultato sarà super!



Avere la pancia piatta è uno dei desideri più gettonati da uomini e donne. Un obiettivo per il quale si è spesso disposti a sacrificare sia l’alimentazione che le ore di riposo, ma senza ottenere grandi risultati. La verità è che per una pancia che sia davvero piatta non occorre impazzire tra addominali e diete prossime al digiuno. Ciò che conta è mangiare bene e scegliere il tipo di allenamento più adatto.

Questo, per fortuna, è davvero alla portata di tutti, non richiede un abbonamento in palestra e si può praticare sempre. Si tratta, infatti, della camminata veloce. Un’attività ancora troppo sottovalutata ma che si rivela essere ricca di benefici sia fisici che mentali. Dopo aver visto cosa fare ogni mattina per restare in salute, ecco quindi come ottenere la pancia piatta dei propri desideri in modo davvero semplice e salutare.

Come ottenere la pancia piatta grazie alla camminata veloce

Se il tuo obiettivo è quello di eliminare il grasso dalla pancia in modo da renderla finalmente piatta, è giunto il momento di cambiare strategia. Se fino ad oggi non sei riuscita nel tuo intento è infatti perché molto probabilmente hai scelto le attività sbagliate. Gli addominali, ad esempio, sono in grado di tonificare i muscoli ma non di eliminare il grasso in più che, detta tra noi, è anche poco salutare. Per riuscirci è necessario indossare scarpe comode e uscire a camminare. Come dimostrato anche da alcuni studi sembra infatti che camminare sia l’attività che più di tutte consente di intaccare le riserve di grasso nell’addome.

Ovviamente, quando si parla di camminata veloce non si intende quella che si fa per rilassarsi al parco ma una vera e propria attività fisica. Per bruciare le riserve di grasso è infatti importante attivare la giusta frequenza cardiaca. In genere si dovrebbe andare dai 5 km/h ai 7 km/h. Se non hai con te dei misuratori puoi regolarti in base al respiro. La giusta frequenza è quella che ti consente di parlare mentre cammini avendo un po’ di affanno ma riuscendo comunque a parlare. Andando al tempo, questo varia da persona a persona. In genere si stima che per attivare il dispendio energetico si debba camminare dai 20 ai 30 minuti al giorno per tutti i giorni. Questo arco di tempo si può suddividere a proprio piacimento nel corso della settimana andando, ad esempio, a camminare a giorni alterni per 45 minuti.

Ciò che conta è avere costanza, camminare alla giusta frequenza, idratarsi molto e associare al tutto un’alimentazione sana e bilanciata. La dieta, infatti, è parte del processo, motivo per cui andranno evitati zuccheri, grassi idrogenati, alcol e tutto ciò che di norma porta ad ingrassare. Agendo in questo modo si potrà perdere anche un kg di grasso al mese. Cosa che in termini di volume è davvero tanto e ti porterà prima di quanto pensi ad ottenere sia la pancia piatta che tanto desideri che un miglior stato di salute.