Vuoi restare in salute? Fai questo ogni mattina appena ti svegli

Per restare in salute è bene avere uno stile di vita sano, ma ciò non significa privarsi di tutto, bensì porsi delle semplici regole

Negli anni l’Occidente anche grazie al boom economico non ha fatto altro che far crescere il benessere. La povertà di oggi non è la povertà di 30 anni fa, e questo non ha fatto altro che ‘viziarci’ in un certo senso, con alimentazione e abitudini sbagliate. Questo ‘eccessivo’ benessere ci ha portato ad avere diete squilibrate con un eccesso di cibo, e catene di fast food, tanto alcool e poca acqua.

Queste cattive abitudini nel tempo hanno impatto anche sulla nostra salute, il corpo somatizza nel tempo e inizia a farci capire di essere senza energie e spento. Spendiamo tanti soldi in integratori quando tutte le sostanze di cui abbiamo bisogno potremmo assorbirle da una dieta variata. Per capire i danni che facciamo al nostro organismo per colpa del marketing basta entrare in un supermercato e guardare quegli enormi scaffali pieni di merendine di ogni genere: conservanti e additivi chimici che ingurgitiamo da quando siamo piccoli. Per stare in salute basta poco, per esempio evitare tutti quegli snack insani che non fanno altro che infiammare i nostri tessuti.

Rimanere in salute attraverso l’alimentazione: i medici sottolineano quanto sia importante scegliere la giusta colazione

La mattina, in particolare, è il momento migliore per scegliere un pasto sano, perché il corpo ha bisogno di energie e quindi ci si può concedere il dolce, ma anche in questo caso bisogna saper scegliere.

Un frutto, la frutta secca come noci e noccioline e lo yogurt sono tutte ottime scelte, anche mixate. Per esempio, molto meglio una fetta di pane con del burro d’arachidi e un po’ di marmellata, rispetto alla Nutella. La mattina potete dedicarvi al pasto più calorico e goloso, ma al tempo stesso sano, è il principale sprint per stare bene durante la giornata.

Evitate invece gli spuntini notturni, non sono un toccasana e per quanto riguarda il pomeriggio, soprattutto d’estate, sarebbe bene mangiare un frutto, ogni tanto si può fare uno strappo alla regola con un gelato, l’importante è non affaticare troppo il corpo che si trova già in affanno per le temperature alte. Rispettando il pasto della mattina e un piccolo break il pomeriggio si è già fatta gran parte dell’opera. Poi è scontato dire che anche durante i pasti è sempre meglio optare per cose cucinate rispetto ai piatti pronti (ed evitare il fritto).