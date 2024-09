Social card 500 euro, puoi capire subito se ti spetta: basta andare qui e controllare i nominativi

Per vedere se anche tu hai diritto ad ottenere questa social card da 500 euro, ecco che cosa dovrai fare: è davvero tutto molto semplice.

La situazione nel Paese a livello economico, come è noto, è a dir poco delicata. Sono tante, infatti, le famiglie che vivono una fase di profonda difficoltà, a causa di una contingenza economica complessa e ben articolata. Gli stipendi, infatti, da troppo tempo sono fermi e non riescono a regger botta davanti a questo incessante aumento dei prezzi a cui stiamo assistendo. In tal senso, non è di certo un caso se negli ultimi anni i Governi che si sono susseguiti hanno sempre cercato di mettere a disposizione della popolazione dei bonus di varia natura.

L’ultimo, forse, in ordine di tempo è rappresentato dalla social card “Dedicata a te”. Uno strumento che viene messo a disposizione delle persone maggiormente in difficoltà in termini economici per coprire le spese necessarie per i beni di prima necessità. Vale a dire spese alimentari e carburante. In tal senso, andiamo a vedere in maniera dettagliata come fare per scoprire e per vedere se anche tu hai diritto a questo strumento. Auguriamo per questo motivo una buona lettura a tutti quanti noi.

Social card Dedicata a te: come controllare se ti spetta

La prima cosa da dire è che si tratta di uno strumento per il quale non serve fare domanda. La selezione, invece, avviene in maniera automatica sulla base delle informazioni relative alla persona ed ai nuclei familiari già presenti nei database. La carta viene poi smistata dalle Poste, con i controlli che invece dipendono dall’INPS, che poi inoltrerà le informazioni ai Comuni che provvederanno ad informare i beneficiari.

Per verificare che il proprio nucleo sia stato inserito tra quello dei beneficiari basterà andare poi sul sito ufficiale INPS, dove saranno pubblicate per l’appunto le graduatorie. Per questioni di privacy, ovviamente, non saranno indicati i nomi ed i cognomi. Ci saranno dei codici alfanumerici, vale a dire il DSU ISEE che si trova in alto a destra sulla propria attestazione ISEE. Se non si trova il proprio codice, allora vuol dire che c’è stata l’esclusione da questa graduatoria. Se invece si è presenti, basterà aspettare la comunicazione del Comune relativa alle modalità di ritiro della carta.

Carta “Dedicata a te”: chi ne ha diritto

L’importo della carta in questione è pari a 500 euro e si potranno spendere solo per acquistare beni di prima necessità. Per ottenerla, però, bisogna che l’ISEE del proprio nucleo familiare sia inferiore a 15.000 euro. Per evitare di vederla bloccata, bisogna fare il primo utilizzo entro il 16 dicembre.