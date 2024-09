Bonus INPS per fare la spesa, vai al Caf e te la danno: requisiti

Puoi avere subito un bonus Inps per fare la spesa e ottenerlo è più semplice di quello che immagini: servono pochissimi requisiti.

Di questi tempi fare la spesa non è sicuramente una passeggiata. I rialzi causati dall’inflazione non hanno risparmiato nessun settore e hanno picchiato durissimo anche sui beni di prima necessità come i farmaci, le visite mediche e, soprattutto, i generi alimentari.

Basta entrare in qualunque supermercato per rendersi conto che, non solo i prezzi sono aumentati ma, molto spesso, le confezioni dei prodotti si sono “rimpicciolite”. In poche parole oggi ci troviamo a pagare di più per avere di meno. Gli aumenti delle pensioni e degli stipendi non sono stati al passo con l’andamento dell’inflazione. Pertanto attualmente il nostro potere d’acquisto è crollato.

Se fino ad un paio di anni fa con 50 euro riuscivamo a mettere nel carrello 20 cose, oggi, forse neanche 15. Che fare? Del resto non si può certo evitare di andare a fare la spesa: nutrirsi oltre ad essere un diritto è anche una necessità fisiologica. Il Governo, per sostenere le persone più in difficoltà, ha introdotto un bonus spesa.

Si tratta di un bonus piuttosto facile da ottenere in quanto bastano pochissimi requisiti. Si può avere andando direttamente al Caf oppure in Posta.

Bonus spesa: a quanto ammonta e come ottenerlo

In arrivo un bonus che farà felici molte famiglie: il bonus spesa. Si tratta di un sussidio appositamente pensato per aiutare le persone ad acquistare beni di prima necessità e ottenerlo è più semplice di quel che si possa pensare: basta recarsi presso un Caf.

Anche per quest’anno il Governo ha confermato la Carta acquisti, un sussidio introdotto nel 2008 per aiutare le famiglie economicamente più svantaggiate. La Carta acquisti – che è un altro bonus rispetto alla Carta dedicata a Te – consiste in un aiuto di 40 euro al mese e viene erogata ogni due mesi.

Pertanto gli aventi diritto ricevono 480 euro all’anno che possono essere spesi non solo per l’acquisto di generi alimentari ma anche per acquistare medicinali o per pagare le bollette delle utenze domestiche. La Carta acquisti è una card del circuito PostePay ma non può essere utilizzata per acquisti online e non si può prelevare denaro.

Questa agevolazione si rivolge solo alle famiglie in cui sia presente almeno un bambino con meno di 3 anni oppure un anziano con più di 65 anni. Inoltre bisogna non superare determinate soglie Isee che, nello specifico, sono:

8052,75€ per le famiglie aventi diritto con bambini di età inferiore ai tre anni;

10.737€ per le famiglie al cui interno ci sia almeno un componente con più di 70 anni.

Non bisogna, inoltre, essere intestatari di più di un’utenza di luce e gas, non bisogna possedere più di un autoveicolo e non bisogna essere proprietari per una quota superiore al 25% di un immobile ad uso abitativo.

Per ottenere la Carta acquisti è sufficiente recarsi in un ufficio postale e presentare l’Isee e gli appositi moduli che si possono scaricare direttamente dal sito del Ministero dell’Economia. Chi non è avvezzo alla tecnologia può anche farsi aiutare da un Caf.